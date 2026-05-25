Nekada najvažniji dan u bivšoj Jugoslaviji bio je 25. maj. Proslavljao se kao Dan mladosti, uz štafetu, svečanosti i masovna okupljanja, a generacije su slavile taj praznik kao simbol zajedništva.

Čačanski penzioner Rato Smiljanić porodičnu kuću u centru grada pretvorio je u Muzej sećanja na nekadašnju Jugoslaviju i sa setom se priseća nekadašnjih proslava.

- Dan mladosti je bila čast i ponos. Učestvovali su svi i đaci, Titovi pioniri, radnička klasa. Bio je to dan nad svim danima u godini. Najvažniji je bio taj duh zajedništva, prijateljstva i sloge. Žao mi je što moji unuci, na primer, nikad neće moći da iskuse život u jednoj takvoj zemlji kao što je bila bivša Juga - kaže Rato za RINA.

Ovaj jugonostalgičar pažljivo je podelio celine sa eksponatima iz perioda SFRJ kroz politiku, ekonomiju, sport i umetnost. U njegovoj postavci pod nazivom „Od klikera pa do boba - bilo je to lepo doba“ ima 8.000 eksponata koji podsećaju na zlatno doba bivše države SFRJ.

- Ja sam jugonostalgičar, mnogo žalim što više te zemlje nema. To je vreme koje sam pokušao da deci prikažem, i onaj ko želi to da vidi na takav način da prikažem sa stvarima koje su obilovale u tom periodu. Ja sam stvarno zadovoljan što se ovim bavim i što sam nastavio to da skupljam. I dan-danas mi ljudi donose neke predmete iz sporta, politike, muzike, igračke iz nekih perioda. Jedan od najvrednijih eksponata je bob iz 1951. godine, kojim se tadašnja omladina spuštala niz planinu Jelicu. Sve firme koje su tada bile u Čačku imale su svoje bobove, imale su svoje nazive, ti bobovi, brojevi, takmičenja, to je stvarno bila jedna manifestacija koja je bila vrhunska, to je bio muški sport - priča Rato.

Veliki deo Muzeja posvećen je sportskim legendama. Zbog naših košarkaša kupio je i prvu kameru, pa je ovekovečio i poslednju utakmicu Radmila Mišovića.

- Morao sam da ga pitam kada ima nameru da da taj poslednji koš jer mi je mnogo značilo posle 20 godina karijere koja je bila u Jugoslaviji jer Radmilo je obeležio taj sport. Uspeo sam da snimim zadnji koš kojim je podigao ruku, ja sam to zabeležio s ovom „osmicom“, to sam poklonio i njemu.

Ratu je 25. maj i dalje omiljeni praznik. I čuva divne uspomene na proslave Dana mladosti.

- Centralna manifestacija je bila u Beogradu na stadionu. Evo, tu je jedna fotografija gde Tito prima štafetu 1978. godine, a u Čačku ovde je čuveni Aco Stefanović Puš sa svojim gimnazijalcima i u Čačku je pripremao te vežbe gde sam i ja učestvovao.

Svojom bogatom kolekcijom YU predmeta ovaj Čačanin želi da ljudi danas osete delić sigurnosti i lepote života, kao on sa svojom generacijom. Posebno želi da duh bratstva i jedinstva ponovo zaživi.

BONUS VIDEO: