Hidrometeorolozi prognoziraju da će vodostaj narednih dana opasti za još 10 do 15 centimetara. Kako se u narednih 45 dana ne očekuju značajnije padavine u srednjoj i centralnoj Evropi, koje bi mogle da poprave hidrološku situaciju, kod Bezdana je jutros izmeren vodostaj od 137 centimetara ispod vodomerne nule, a već sledeće nedelje mogao bi biti oboren apsolutni rekord od 143 centimetra ispod nule.

Predsednik Udruženja profesionalnih lađara Srbije Milivoje Šujdović kaže da ovako nizak vodostaj direktno utiče i na bezbednost plovidbe i na ekonomsku isplativost rečnog transporta.

"Propisi su trenutno rigorozniji jer su gabariti plovnog puta smanjeni, a smanjen je i broj barži – gde je ranije prolazilo šest, sada na pojedinim deonicama prolazi samo jedna. Ako ne bude padavina na gornjem toku Dunava, možemo očekivati još rigoroznije mere lučkih kapetanija", upozorava Šujdović.

Period niskog vodostaja, navode stručnjaci, trebalo bi iskoristiti za čišćenje i uređenje rečnih korita, posebno na kritičnim deonicama Dunava, jer su upravo u ovakvim uslovima najvidljiviji problemi koji inače ostaju ispod površine vode.

Kapetan rečne plovidbe Vladica Zdravković ukazuje da su posledice već ozbiljno vidljive i u putničkom i u teretnom saobraćaju.

"Nautički turizam je definitivno potpuno stao. Putnički brodovi skoro i ne dolaze u Beograd upravo zbog niskog vodostaja", naglašava Zdravković.

Prema njegovim rečima, kapacitet transporta robe sveden je na oko trećinu uobičajenog.

"Brodovi ne mogu da ukrcaju istu količinu tereta jer moraju da imaju manji gaz. To poskupljuje cenu transporta po jedinici robe, a samim tim utiče i na cenu proizvoda koji stižu do krajnjih kupaca", objašnjava Zdravković.

Šujdović podvlači da je situacija kritična i u drugim zemljama kroz koje protiče Dunav.

"U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba, između Bugarske i Rumunije odvija se sa minimalnim gazom od 1,5 metara, u Austriji se na pojedinim deonicama još plovi, dok je na nemačkom toku Dunava plovidba gotovo obustavljena", zaključuje Šujdović.

Posledice niskog vodostaja osećaju se i u energetskom sektoru. Nuklearna elektrana "Pakš" u Mađarskoj saopštila je da će isključiti turbogenerator prvog bloka zbog daljeg pada vodostaja Dunava, izazvanog dugotrajnim sušnim periodom.

Iz elektrane poručuju da njihovi stručnjaci rade neprekidno, 24 časa dnevno, kako bi i u ekstremnim vremenskim uslovima obezbedili bezbedno funkcionisanje postrojenja.