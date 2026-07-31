Zabrinjavajuće prognoze Slobodana Sovilja: Od ovog dana kreću paklene vrućine, najkritičniji period tek sled

Posle kratkog predaha, Srbija je ponovo ušla u period ekstremnih vrućina. Pred nama su dani sa temperaturama koje će lokalno dostići i 40 stepeni, a stižu i upozorenja da će ovaj toplotni talas biti dugotrajan.

Meteorolog Slobodan Sovilj izjavio je da se vrhunac toplotnog talasa može očekivati od 5. do 8. avgusta, ali da je zabrinjavajuće to što se njegov kraj još ne nazire.