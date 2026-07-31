Božidar (85) došao u voćnjak i zatekao horor: Sve što je stvarao ceo život nečija obest je uništila za noć

Osamdesetpetogodišnji Božidar Stamenković je jedan od najvećih je proizvođača voća u leskovačkom kraju, ali umesto punog roda krušaka, kako kaže, zbog ljudske obesti, na velikom je gubitku.

Kada je došao u voćnjak sa namerom da ga zaštiti od insekata Božidar Stamenković iz Radonjice zatekao je neprijatan prizor. Neko je iz obesti uništio njegov dugogodišnji rad i trud.

Isečeno je 228 stabala kruške viljamove pune roda. Slučaj je prijavio policiji, a šteta je procenjena na 5.200.000 dinara. Veliki gubitak, pred berbu koja počinje za dvadesetak dana.