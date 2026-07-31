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Božidar (85) došao u voćnjak i zatekao horor: Sve što je stvarao ceo život nečija obest je uništila za noć

Voćar iz okoline Leskovca ostao je bez gotovo celog roda nakon što su mu nepoznate osobe posekle 228 stabala kruške neposredno pred berbu.

 
Autor:  Milica Krstić
31.07.2026.12:21
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Božidar (85) došao u voćnjak i zatekao horor: Sve što je stvarao ceo život nečija obest je uništila za noć
RTS Printscreen
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Osamdesetpetogodišnji Božidar Stamenković je jedan od najvećih je proizvođača voća u leskovačkom kraju, ali umesto punog roda krušaka, kako kaže, zbog ljudske obesti, na velikom je gubitku. 

Kada je došao u voćnjak sa namerom da ga zaštiti od insekata Božidar Stamenković iz Radonjice zatekao je neprijatan prizor. Neko je iz obesti uništio njegov dugogodišnji rad i trud. 

Isečeno je 228 stabala kruške viljamove pune roda. Slučaj je prijavio policiji, a šteta je procenjena na 5.200.000 dinara. Veliki gubitak, pred berbu koja počinje za dvadesetak dana.

- Ovo je 100 posto uništen voćnjak. Očekivao sam najmanje 40 kilograma po stablu. Voćnjak ne može da se podigne bez dva miliona dinara, možda i više, treba stajsko đubrivo, rigolovanje. Mora bager da vadi ova stabla što su posečena - ističe Božidar.

Više od pola veka potpuno je posvećen voćarstvu. Na četiri i po hektara uz kruške, gaji jabuke i višnje. I u devetoj deceniji života nastoji da proizvodnja bude savremena i plodovi prvoklasni.

- Živim sa tim biljkama kao sa decom, negujem ih, to je moj život. Ja bez voćarstva ne mogu. Ovo što se desilo poljoprivrednik neće da uradi - napominje Božidar.

Božidar ima dve ćerke. Nataša sa svojom porodicom živi u Beogradu. S nevericom razgleda uništen voćnjak.

Kaže da kada god može dođe sa suprugom da pomogne, ali da je kompletno održavanje voćnjaka na ocu.

- I dođete u situaciju, kada treba da uberete plod nečijeg rada da sve to neko uništi - naglašava Nataša.

U Radonjici živi oko 200 porodica. Svi imaju voćnjake i veoma su zabrinuti. Ovakav slučaj ne pamte. Neće imati miran san, dok se počinioci ne pronađu.

- I ja imam voćnjak oko 3 hektara, ovo je za svaku osudu - kaže Gradimir Tončić.

Uprkos tome što ispašta zbog nečije obesti,odustajanja nema,kaže Božidar. Uskoro će njegovi zasadi voća biti pod video nadzorom.

Kurir  Biznis/RTS

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