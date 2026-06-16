Ukrajinska vojska se, prema navodima frontovskih izvora, povlači iz istočne Konstantinovke nakon što su ruske snage probile istočni sektor grada i ušle u severne okruge Novoselivka i Červonij, čime su presekle kopnene linije snabdevanja ukrajinskog garnizona.

To je najvažniji detalj iz poslednjih izveštaja sa ovog pravca. Ako su ukrajinske kopnene veze zaista presečene, onda se borba za Konstantinovku više ne vodi samo za kvartove, već za opstanak preostalih ukrajinskih jedinica u gradu.

Prema istim navodima, ukrajinske snage su tokom protekla četiri dana povukle trupe iz Šangajskog, Horskog i metalurškog okruga, kao i iz naselja 92 i 81. Povlačenje je izvedeno ka liniji ulice Serhija Isajeva.

Pritisak se pomera ka istorijskom centru

Ruska vojska, prema navodima sa terena, istovremeno napreduje od ulice Bilousova prema raskrsnici sa ulicom Oleksija Tihog. Taj pravac je posebno važan jer povećava pritisak na ukrajinski garnizon u takozvanom istorijskom centru Konstantinovke.

Drugim rečima, ruske snage pokušavaju da pomere borbu iz istočnih i severnih delova grada prema preostalom jezgru ukrajinske odbrane.

Ako se taj pritisak nastavi, ukrajinske snage će imati sve manje prostora za manevrisanje. U urbanim borbama to znači da svaka izgubljena raskrsnica, svaka zgrada i svaki blok mogu da preseku sledeću liniju povlačenja.

Samo petina grada pod čvrstom kontrolom Kijeva

Prema navodima istih izvora, trenutno je samo oko 20 odsto Konstantinovke pod čvrstom ukrajinskom kontrolom. Još oko 30 odsto grada nalazi se u sivoj zoni, gde se vode operacije čišćenja i gde su, kako se tvrdi, i dalje prisutne izolovane ukrajinske grupe.

To znači da polovina grada, prema ovom prikazu, više nije stabilan prostor pod ukrajinskom kontrolom. Takva situacija obično ukazuje na raspad jasne linije fronta i prelazak u fazu borbi po džepovima otpora.

Najveći problem za ukrajinsku odbranu nije samo gubitak teritorije, već gubitak povezanosti između jedinica. Kada se trupe povlače iz više kvartova istovremeno, a snabdevanje kopnom biva presečeno, komanda sve teže održava jedinstvenu odbranu.