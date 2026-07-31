Upravo zato Drive Cafe restorani na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama postaju sve češći izbor vozača koji žele da naprave predah uz ukusnu hranu i prijatnu atmosferu. Bilo da ste krenuli na posao, vikend putovanje ili završavate svakodnevne obaveze, upravo u Drive Cafe-u možete pronaći obrok koji će vas okrepiti i vratiti energiju za nastavak dana.

Bogata ponuda Drive Cafe restorana obuhvata vrhunsku italijansku kafu, sveža peciva, sendviče, gotove obroke i različite snack proizvode, pa svako može da pronađe nešto po svom ukusu, od laganog doručka do brzog ručka ili popodnevne užine.

Posebno mesto u ponudi zauzimaju Drive Cafe hot-dogovi, koji su već postali omiljeni među ljubiteljima ukusnih zalogaja u pokretu. Pored dobro poznatog junećeg hot-doga u hrskavom bagetu sa prelivima po izboru, ovog leta stigla je i nova opcija - pileći hot-dog. Pripremljen od premijum pilećeg mesa, predstavlja odličan izbor za sve koji žele laganiji, ali jednako ukusan obrok.

Navike potrošača se menjaju, a sve više ljudi očekuje da i kada žure mogu da uživaju u kvalitetnoj hrani. Upravo zato Drive Cafe kontinuirano obogaćuje svoju gastro ponudu, prateći savremene trendove i očekivanja ljudi koji su stalno u pokretu.

Bilo da vam je potrebna prva jutarnja kafa, pauza tokom dugog putovanja ili brz, ukusan obrok između sastanaka i obaveza, Drive Cafe nudi spoj praktičnosti, kvaliteta i odličnog ukusa.