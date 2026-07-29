Kompanija NIS pustila je u probni rad dve male elektrane na gasnim poljima „Banatsko Miloševo“ i „Srpska Crnja“, čime je omogućena proizvodnja električne energije kroz aktivaciju neiskorišćenih gasnih resursa. Ukupna vrednost investicija je gotovo dve milijarde dinara, a ukupna instalisana snaga ovih postrojenja iznosi pet megavata.







Mala elektrana "Banatsko Miloševo" godišnje može da proizvede 21 GWh električne energije, a Srpska Crnja 19,5 GWh što je dovoljno za snabdevanje blizu 8.000 prosečnih domaćinstava. Zahvaljujući ovim investicijama omogućeno je povećanje proizvodnje električne energije iz gasa koji do sada nije bio iskorišćen, uz smanjenje emisija štetnih materija u vazduh i unapređenje energetske efikasnosti. Električna energija dobijena iz gasa isporučuje se eksternim potrošačima ili koristi za potrebe kompanije.



„Puštanjem u rad novih postrojenja dodatno potvrđujemo našu posvećenost racionalnom korišćenju domaćih energetskih resursa, kao i modernizaciji energetske infrastrukture. Ova investicija omogućava monetizaciju do sada neiskorišćenih rezervi gasa, uz visok stepen energetske efikasnosti, primenu savremenih sistema upravljanja i kontrole, kao i poštovanja najviših standarda zaštite životne sredine“, istakao je Grigorije Tešanović, menadžer za upravljanje projektima u kompaniji NIS.



Projekat izgradnje malih elektrana na naftnim i gasnim poljima NIS realizuje od 2013. godine kao deo dugoročne strategije usmerene na energetsku tranziciju kompanije, povećanje efikasnosti poslovanja kroz racionalno korišćenje resursa i unapređenje zaštite životne sredine. Kompanija NIS je do sada pustila u rad 22 generaciona/kogeneraciona modula na teritoriji Srbije, a ulaganja u ovaj segment biznisa iznose više od 28 miliona evra.