U Crkvi Svetog Atinogena služena je Sveta arhijerejska liturgija koju je predvodio patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

Svečanosti je prisustvovalo rukovodstvo Opštine Nikšić, predsednik Opštine Marko Kovačević i predsednica Skupštine opštine Milica Lalatović Žižić sa saradnicima, kao i potpredsednik Vlade Momo Koprivica.

Obeležavanju jubileja prisustvovali su brojni zvaničnici među kojima su predsednik SNSD Milorad Dodik i ministar u Vladi Srbije Nenad Popović.

Na Vučjem dolu je i ambasador Ruske Federacije u Crnoj Gori Aleksandar Lukašek, kao i čelnici više crnogorskih opština.

Patrijarh srpski Porfirije poručio je na Vučjem dolu da svaki pravoslavni Srbin, ma gde živeo, svoj identitet prepoznaje u Svetom Savi i Gospodu Isusu Hristu, ističući da je Vučji Do mesto duhovne snage i svetosavskog nasleđa.