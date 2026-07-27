Najnoviji primer dolazi od Amerikanke Samante Metjuz Mekarti, koja je nakon boravka u srpskoj prestonici bila toliko oduševljena da je odlučila da sastavi detaljan i besplatan turistički vodič za sve koji planiraju da istraže ovaj deo Balkana.

Impresionirana gostoprimstvom lokanog stanovništva i prijatnom atmosferom koja se oseća na gradskim ulicama, Samanta je svoje prve utiske podelila na Instagramu i Fejsbuku, gde je napisala da ju je "Beograd potpuno iznenadio", a potom objasnila zašto ju je srpska prestonica očarala:

"Beograd je bio naša druga stanica u Srbiji i, iskreno, nisam očekivala da će mi se toliko dopasti. Inače nisam veliki ljubitelj velikih gradova, ali Beograd je bio izuzetak. Ljudi su bili neverovatno srdačni i gostoljubivi, a uprkos tome što je najveći grad u Srbiji, život je delovao mnogo opuštenije nego u mnogim drugim velikim prestonicama", napisala je Samanta.

Dodala je da joj se u Beogradu posebno dopao "način na koji se istorija i savremeni život prirodno prepliću".

-Obišli smo impresivnu tvrđavu sa pogledom na ušće Dunava i Save, šetali živahnim ulicama prepunim kafića i istraživali četvrti pune karaktera. Gde god da smo otišli, uvek je bilo nešto novo za otkriti. Beograd je kroz istoriju mnogo puta osvajao i obnavljan, i ti slojevi prošlosti osećaju se na svakom koraku. Ipak, istovremeno je živahan, mladalački i pun energije", napisala je Samanta.

Navela je da su ljudi ti koji čine ovaj grad posebnim.

-Bilo da smo razgovarali sa meštanima, uživali u tradicionalnoj srpskoj hrani ili jednostavno šetali pored reke, Beograd je vrlo brzo učinio da se osećamo kao kod kuće - navela je Samanta, a zatim svojim dodala da je pripremila mali besplatni turistički vodič za sve zainteresovane.

Samanta je vodič simbolično otvorila čuvenim citatom Duška Radovića:

"Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, ne bi trebalo ništa više da traži u životu. Više od toga bilo bi neskromno."

U svojim preporukama, ona je izdvojila nekoliko ključnih prednosti prestonice: obilazak Kalemegdana i opuštanje na Adi Ciganliji i veoma pristupačne cene, odlično organizovan gradski prevoz i mnoštvo kulturnih sadržaja za koje nije potrebno platiti ulaznicu.

Svoje pratioce je upitala da li su bili u Beogradu i šta im se tamo najviše dopalo, a komentari stranaca koji iz srpske prestonice nose pozitivne utiske samo su se nizali:

"Živeo sam u Beogradu. Tamo sam se osećao više kod kuće nego u zemlji u kojoj sam rođen, u Belgiji... Ako nađete način, ostanite tamo i nikada ne odlazite", napisao je jedan državljanin Belgije.

Njegov sunarodnik sa američkog kontinenta priznao je da u Srbiju sada dolazi redovno, iako je planirao samo kratku posetu:

"Otišao sam tamo samo zbog jednog koncerta, a od tada se stalno vraćam... Volim sve u vezi sa njim - vibraciju, istoriju, arhitekturu, a pre svega ljude. A o hrani da i ne govorimo... Karađorđeva šnicla i ćevapi su moji apsolutni favoriti!"

Posebno je upečatljiv komentar jedne korisnice: "Ja sam u Beogradu bila čak 30 puta!"