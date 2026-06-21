Odlazak u supermarket često se pretvori u neplaniranu potrošnju. U korpi završe proizvodi koji nisu bili na spisku, dok se neke osnovne namirnice zaborave. Na kraju, račun bude veći nego što ste očekivali, a deo kupljene hrane završi u kanti.
Upravo zbog toga poslednjih meseci veliku popularnost na društvenim mrežama stekla je takozvana 5-4-3-2-1 metoda kupovine, jednostavan sistem koji pomaže da lakše planirate nabavku, trošite racionalnije i smanjite bacanje hrane.
Šta je 5-4-3-2-1 metoda?
Ovu metodu popularizovao je kreator sadržaja Vil Koleman, a zasniva se na jednostavnom pravilu koje određuje koliko proizvoda kupujete iz osnovnih kategorija namirnica.
Kupovina se organizuje ovako:
- 5 vrsta povrća
- 4 vrste voća
- 3 izvora proteina
- 2 sosa, namaza ili dodatka jelima
- 1 vrsta žitarica ili ugljenih hidrata
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- 1 omiljena poslastica
Važno je naglasiti da ovo nije dijeta niti strogi plan ishrane. Reč je o fleksibilnom okviru koji pomaže da kupujete promišljenije i lakše planirate obroke tokom nedelje.
Kako primeniti ovu metodu u praksi?
Pre odlaska u prodavnicu, preporučuje se da proverite šta već imate u frižideru, zamrzivaču i ostavi. Nakon toga napravite spisak prema kategorijama.
Primer jedne nedeljne kupovine može da izgleda ovako:
Povrće
- šargarepa
- tikvice
- paradajz
- batat
- krastavac
Voće
- banane
- mango
- avokado
- ananas
Proteini
- pileće meso
- jaja
- ćureći file
Namazi i sosovi
- humus
- paradajz sos
Žitarice
- kinoja
Poslastica
- ovseni keks
Suština je da birate namirnice koje možete kombinovati u više različitih obroka, čime maksimalno iskorišćavate ono što ste kupili.
Zašto je metoda postala toliko popularna?
Razlog popularnosti leži u njenoj jednostavnosti. Za razliku od komplikovanih planova ishrane, 5-4-3-2-1 metoda ne nameće stroga pravila, već pruža osnovnu strukturu koja olakšava svakodnevne odluke.
Njene najveće prednosti su:
- smanjuje impulsivnu kupovinu
- pomaže da se manje hrane baca
- olakšava planiranje obroka
- štedi vreme provedeno u prodavnici
- omogućava veću kontrolu nad budžetom
Posebno je korisna za samce, parove i manja domaćinstva koja često imaju problem sa viškom hrane.
Manje stresa, više kontrole
Jedan od najvećih problema moderne kupovine jeste prevelik izbor. Police prepune proizvoda često dovode do neplaniranih odluka i nepotrebnih troškova.
Metoda 5-4-3-2-1 uvodi jednostavan sistem koji pomaže da se fokusirate na ono što vam je zaista potrebno. Umesto lutanja između rafova i kupovine „za svaki slučaj“, unapred znate šta tražite i zašto to kupujete.
U vremenu kada su cene hrane sve više, a organizacija vremena sve važnija, ovakav pristup može biti jednostavan način da uštedite novac, smanjite stres i bolje organizujete svakodnevnu ishranu.
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