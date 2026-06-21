Odlazak u supermarket često se pretvori u neplaniranu potrošnju. U korpi završe proizvodi koji nisu bili na spisku, dok se neke osnovne namirnice zaborave. Na kraju, račun bude veći nego što ste očekivali, a deo kupljene hrane završi u kanti.

Upravo zbog toga poslednjih meseci veliku popularnost na društvenim mrežama stekla je takozvana 5-4-3-2-1 metoda kupovine, jednostavan sistem koji pomaže da lakše planirate nabavku, trošite racionalnije i smanjite bacanje hrane.

Šta je 5-4-3-2-1 metoda?

Ovu metodu popularizovao je kreator sadržaja Vil Koleman, a zasniva se na jednostavnom pravilu koje određuje koliko proizvoda kupujete iz osnovnih kategorija namirnica.

Kupovina se organizuje ovako:

5 vrsta povrća

4 vrste voća

3 izvora proteina

2 sosa, namaza ili dodatka jelima

1 vrsta žitarica ili ugljenih hidrata

1 omiljena poslastica



Važno je naglasiti da ovo nije dijeta niti strogi plan ishrane. Reč je o fleksibilnom okviru koji pomaže da kupujete promišljenije i lakše planirate obroke tokom nedelje.

Kako primeniti ovu metodu u praksi?

Pre odlaska u prodavnicu, preporučuje se da proverite šta već imate u frižideru, zamrzivaču i ostavi. Nakon toga napravite spisak prema kategorijama.

Primer jedne nedeljne kupovine može da izgleda ovako:

Povrće

šargarepa

tikvice

paradajz

batat

krastavac

Voće

banane

mango

avokado

ananas

Proteini

pileće meso

jaja

ćureći file

Namazi i sosovi

humus

paradajz sos

Žitarice

kinoja

Poslastica

ovseni keks

Suština je da birate namirnice koje možete kombinovati u više različitih obroka, čime maksimalno iskorišćavate ono što ste kupili.

Zašto je metoda postala toliko popularna?

Razlog popularnosti leži u njenoj jednostavnosti. Za razliku od komplikovanih planova ishrane, 5-4-3-2-1 metoda ne nameće stroga pravila, već pruža osnovnu strukturu koja olakšava svakodnevne odluke.

Njene najveće prednosti su:

smanjuje impulsivnu kupovinu

pomaže da se manje hrane baca

olakšava planiranje obroka

štedi vreme provedeno u prodavnici

omogućava veću kontrolu nad budžetom

Posebno je korisna za samce, parove i manja domaćinstva koja često imaju problem sa viškom hrane.

Manje stresa, više kontrole

Jedan od najvećih problema moderne kupovine jeste prevelik izbor. Police prepune proizvoda često dovode do neplaniranih odluka i nepotrebnih troškova.

Metoda 5-4-3-2-1 uvodi jednostavan sistem koji pomaže da se fokusirate na ono što vam je zaista potrebno. Umesto lutanja između rafova i kupovine „za svaki slučaj“, unapred znate šta tražite i zašto to kupujete.

U vremenu kada su cene hrane sve više, a organizacija vremena sve važnija, ovakav pristup može biti jednostavan način da uštedite novac, smanjite stres i bolje organizujete svakodnevnu ishranu.