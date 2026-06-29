Poznati nemački lanac kućnog dekora i nameštaja Depo suočava se sa novim talasom problema – kompanija je u maju po drugi put u dve godine podnela zahtev za bankrot, a posledica je zatvaranje čak 66 prodavnica širom zemlje. Istovremeno, pokrenuta je velika rasprodaja zaliha uz popuste do 40%, kako bi se obezbedila likvidnost i smanjili gubici.

Depo je već 2024. godine zatvorio 250 prodavnica i otpustio oko 2.000 zaposlenih, a sada se scenario ponavlja. Iako u firmi trenutno radi oko 1.500 ljudi, deo njih će trajno izgubiti posao. Sedište kompanije nalazi se u Grososthajmu u Bavarskoj, a brend je godinama bio prepoznatljiv po povoljnim dekorativnim artiklima i nameštaju za dom.

Glavni razlog novog kolapsa je neuspeh projekta „Depo 2.0“, koji je trebalo da modernizuje poslovanje kroz bržu zamenu artikala i niže cene. Međutim, plan nije uspeo da privuče dovoljan broj kupaca. Uz to, kompanija je pogođena rastom uvoznih carina i snažnom konkurencijom kineskih platformi Temu i Shein, koje nude slične proizvode po znatno nižim cenama.

Stručnjaci ističu da Depo nije jedini primer - nemački maloprodajni sektor već duže vreme prolazi kroz ozbiljnu krizu. Promena potrošačkih navika, manja potražnja za proizvodima koji nisu osnovne životne potrebe i agresivna konkurencija iz inostranstva dodatno otežavaju opstanak tradicionalnih lanaca.

Kupci trenutno profitiraju kroz masovne rasprodaje i popuste, ali dugoročno tržište gubi jednog od značajnijih igrača u segmentu kućnog dekora. Drugi bankrot u kratkom roku pokazuje da se radi o dubokim strukturnim problemima, a ne samo o privremenim poteškoćama.