Više nema jeftinog letovanja! Hrvatska je godinama bila raj za putnike koji su tražili povoljan odmor. Sada, međutim, gubi status pristupačne alternative Italiji i Španiji. Posledice su vidljive na plažama duž Jadrana koje su, uprkos letnjim praznicima, osetno praznije nego što je uobičajeno, tako počinje tekst pod naslovom ‘Eksplozija cena u Hrvatskoj tera turiste‘ koji je ovih dana objavljen u švajcarskom tabloidu "Blick", prenosi Jutarnji.

Hrvatska turistička sezona ulazi u najosetljiviji deo godine pod sve većim pritiskom. Nakon višegodišnjeg rasta cena, brojni hotelijeri i turistički radnici upozoravaju da se menja ponašanje gostiju – rezervacije stižu u poslednjem trenutku, plaže su na pojedinim destinacijama primetno praznije, a hoteli sve češće posežu za posebnim akcijama i popustima kako bi popunili kapacitete.

Posebnu zabrinutost izaziva pad interesovanja na tržištima koja tradicionalno čine okosnicu hrvatskog turizma, poput Nemačke, Češke i Poljske. Uprkos tome što interesovanje za Hrvatsku i dalje postoji, sve više turista pažljivo poredi cene sa konkurentskim destinacijama poput Grčke, Turske, Italije ili čak Poljske, gde mogu pronaći povoljnije aranžmane.

Turistički stručnjaci ocenjuju da je višegodišnji rast cena smeštaja, ugostiteljskih usluga i pratećih sadržaja doveo do toga da gosti postanu znatno oprezniji prilikom planiranja odmora.

Istovremeno, deo hrvatskih hotelijera upozorava da bi nastavak ovakvog trenda mogao dugoročno da ugrozi konkurentnost hrvatskog turizma. Ocenjuju da će, ukoliko rast cena ne bude praćen odgovarajućim kvalitetom usluge i infrastrukturom, sve veći broj turista birati druge mediteranske destinacije ili sever Evrope.