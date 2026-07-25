Uz dodatak obične kuhinjske soli, od nje možete napraviti prirodan osveživač koji će pomoći da manje prostorije, ormari i cipelarnici duže zadrže prijatan miris.

Priprema je veoma jednostavna i ne zahteva skupe sastojke. Dovoljno je da koru jednog limuna isečete na manje komade i ostavite nekoliko sati da se prosuši na vazduhu. Po želji, možete je kratko staviti u rernu na temperaturu od 70 do 80 stepeni oko 10 do 15 minuta, ali nije neophodno da bude potpuno suva.

Kada je kora spremna, pomešajte je sa kuhinjskom solju u jednakom odnosu. Dobijenu smesu sipajte u malu otvorenu teglu ili činijicu. Posudu nemojte zatvarati jer će se miris limuna tako lakše širiti prostorijom.

Ovaj prirodni osveživač možete postaviti pored kante za smeće, u kuhinju, cipelarnik, ormar ili kupatilo. Važno je da u kupatilu ne stoji na mestu koje je stalno izloženo vodi i velikoj vlazi kako bi što duže zadržao svoju funkciju.

Treba imati u vidu da ova mešavina ne uklanja u potpunosti neprijatne mirise, već doprinosi svežijem vazduhu između redovnog čišćenja prostora.

Da bi bila delotvorna, smesu je potrebno jednom nedeljno promešati kako bi so ravnomerno upijala vlagu. Ukoliko primetite buđ, lepljivu strukturu ili neprijatan miris, pripremite novu količinu. U proseku, jedna mešavina može da traje oko dve nedelje.

Ako želite intenzivniji miris, možete dodati jednu ili dve kapi eteričnog ulja limuna, pomorandže ili nane. Takođe, smesu možete sipati u platnenu vrećicu i staviti u fioke ili ormare, vodeći računa da ne bude u direktnom kontaktu sa svetlom odećom kako ne bi ostavila tragove.