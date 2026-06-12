Prevencija mentalnog zdravlja je tema najnovije epizode serijala "Zdrava nacija". Da li fizičko i mentalno zdravlje kao celine mogu da se odvoje, šta su psihosomatske bolesti i kako možemo preventivno da utičemo da ih predupredimo? To su samo neka od pitanja koja će autorka serijala Ana Mandić Žugić postaviti Jasmini Radojlović, doktorki preventivne medicine.

Saznaćete i koliko slušamo svoje telo, koje signale nam ono šalje, ali i to zbog čega je naš mozak uvek naštelovan na negativne scenarije i šta bi sve izbegli kada bi se na vreme bavili sobom.

(Balkan Trip)