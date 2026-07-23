Hladni front koji je prethodnih dana zahvatio našu zemlju doneo je osetan pad temperature, pa je u pojedinim delovima Srbije jutros u 6 sati izmereno svega 5 stepeni Celzijusa. Najhladnije je bilo u Sjenici, koja je zabeležila najnižu temperaturu u zemlji.

Isto toliko bilo je i na Kopaoniku, dok je u Dimitrovgradu izmereno 9 stepeni.

Najtoplije bilo je u Negotinu gde je u 6 časova izmereno 19 stepeni, a zatim u Beogradu gde je tada bilo 16 stepeni.

Vreme danas

Danas će biti pretežno sunčano. Posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, navodi RHMZ.

Vetar slab i umeren, na istoku i u Vojvodini povremeno i jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 °C.

RHMZ za danas upalio je žuti meteoalarm u Bačkoj i Banatu zbog jakih grmljavina koje se očekuju u toku dana.

Vreme narednih dana

U petak na severu suvo, sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima promenljivo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U subotu i u prvom delu dana u nedelju pretežno sunčano.

U nedelju posle podne na severu Srbije naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u ponedeljak proširiti i na ostale krajeve.

Od 28. jula stabilizacija vremena.

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