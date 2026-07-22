Tako su i na društvenim mrežama počeli sami da dele objave koje sve jasno govore.

"Jedan tvit o penzionerima. Zamisli, penzioner si. Uskoro će glasanje i treba da se opredeliš kome ćeš glas dati. S jedne strane neki likovi koji ti posvećuju pažnju, pokazuju brigu za tvoj težak položaj, obećavaju i nude pomoć, malu ali j... tebi znači..."

"S druge strane likovi koji bacaju drvlje i kamenje na tebe, okrivljuju te i za učinjeno i za neučinjeno, nipodaštavaju te, vređaju te, traže da ti se ukine pravo glasa, jer pobogu penzioner si, ne doprinosiš više, samo si trošak državi, nepotrebni ništak..."

"Kome ćeš dati glas?"