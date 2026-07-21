U grčkom letovalištu Nikiti danas se izgubila devojčica Lana Rajčetić, zbog čega je na društvenim mrežama objavljen hitan apel kako bi njeni roditelji što pre bili pronađeni.

Prema objavi u grupi "Grčka info", devojčica je dobro i trenutno se nalazi u radnji Zafirudis, gde čeka dolazak roditelja.

Roditelji se hitno traže

Kako se navodi u objavi, roditelji devojčice zovu se Miša i Snežana.

Građani i turisti koji ih poznaju ili ih uoče mole se da im prenesu informaciju da je njihovo dete bezbedno i da se nalazi u pomenutoj radnji.

Apel svima koji se nalaze u Nikitiju

Objava se velikom brzinom proširila društvenim mrežama, uz poziv svima koji trenutno borave u Nikitiju da pomognu kako bi roditelji što pre bili obavešteni.

Prema dostupnim informacijama, devojčica je na sigurnom i nalazi se pod nadzorom zaposlenih u radnji do dolaska roditelja.

Izvor: Grčka info