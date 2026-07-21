U centru pažnje našao se pilot koji se putnicima obratio preko razglasa i izazvao pravu buru emocija. Ono što je u početku delovalo kao lepa vest, samo nekoliko trenutaka kasnije pretvorilo se u neprijatno iznenađenje koje je izazvalo brojne komentare širom interneta.

Na snimku se vide putnici obučeni u dresove i navijačka obeležja Argentine. Svi su sa velikim nestrpljenjem čekali informacije o finalnoj utakmici Svetskog prvenstva, koja se završila dok je avion bio u vazduhu. Atmosfera u kabini bila je opuštena, a mnogi su očekivali da će upravo od pilota saznati konačan rezultat.

Pilot je rekao da je utakmica bila veoma neizvesna, da su igrani produžeci i da su obe reprezentacije pružile maksimum. Zatim je poručio da želi da čestita prijateljima iz Argentine, zbog čega su putnici poverovali da je njihova reprezentacija osvojila titulu. U kabini je odmah nastalo slavlje, začuli su se aplauzi, uzvici i smeh, dok su pojedini navijači počeli da grle jedni druge.

Međutim, euforija nije dugo trajala. Pilot je ubrzo otkrio da je pobednik zapravo reprezentacija Španije. U samo nekoliko sekundi atmosfera se potpuno promenila, a slavlje je zamenila tišina. Upravo taj trenutak postao je viralan i izazvao brojne reakcije.

Dok su jedni ocenili da je reč o bezazlenoj šali, drugi smatraju da takav potez nije primeren tokom leta. Argentinski mediji kritikovali su pilota, navodeći da je mogao izazvati neprijatne reakcije putnika. Za sada nije poznato kojom avio-kompanijom je let obavljen niti na kojoj je ruti snimak nastao, ali se video i dalje masovno deli na društvenim mrežama i izaziva brojne rasprave među korisnicima.