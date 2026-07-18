Umesto jednog paušalnog iznosa, račun će se sastojati iz dva dela. Prvi je fiksni deo, odnosno naknada za instalisanu snagu, koja će se plaćati tokom cele godine i pokriva održavanje sistema. Drugi je varijabilni deo, koji će se obračunavati samo tokom grejne sezone i zavisiće od količine isporučene toplotne energije.

To praktično znači da će letnji računi biti znatno niži, dok će zimi iznosi varirati u zavisnosti od spoljne temperature i potrošnje. U najhladnijim mesecima, poput decembra i januara, računi mogu biti viši nego do sada, ali bi tokom toplijih perioda trebalo da budu niži.

Iz "Beogradskih elektrana" ističu da promena ne znači automatski i veće godišnje troškove, već drugačiju raspodelu plaćanja. Umesto da isti iznos plaćaju svih 12 meseci, građani će najveći deo računa dobijati onda kada grejanje zaista koriste.

Šta ako zgrada nema pojedinačne merače?

Najviše pitanja izazivaju starije zgrade u kojima ne postoje uređaji za merenje potrošnje po stanu. U tim slučajevima potrošnja će se i dalje meriti na nivou cele zgrade, a ukupan račun deliće se među stanarima prema kvadraturi njihovih stanova.

To znači da pojedinačna štednja, poput zatvaranja radijatora ili ulaganja u bolju stolariju, neće značajno uticati na račun ako ostatak zgrade troši istom merom.

Rešenje postoji, ali podrazumeva ulaganje samih stanara. Stambena zajednica može da ugradi termostatske ventile i delitelje toplote, čime bi svaki stan dobio veću kontrolu nad sopstvenom potrošnjom. Troškove ugradnje i kasnijeg očitavanja snose vlasnici stanova.

Koliko će stanova preći na novi sistem?

Prema podacima "Beogradskih elektrana", naplata po stvarnoj potrošnji već se primenjuje u oko 40 odsto stambenog fonda, uglavnom u novijim zgradama. Tokom grejne sezone 2026/27 planirano je da na novi model pređe još oko 100.000 stanova, odnosno dodatnih 30 odsto stambenog fonda.

Iako novi sistem donosi pravedniji način obračuna i mogućnost uštede za deo građana, u starijim zgradama bez individualnih merača mnogi će i dalje deliti zajedničku potrošnju, pa će stvarni efekti štednje zavisiti od ponašanja cele stambene zajednice, a ne samo pojedinačnog domaćinstva.