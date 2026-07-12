- Do 17 sati imali smo 1.795. prijava. Ja sam prošao sam preko 800. Ostavite ono "Vučiću majmune..." Kad vidite ozbiljne stvari, možemo mnogo toga da promenimo. Srećan sam jer ljudi gde su se žalili gledamo odmah da rešavamo. Od Subotice do Niša smo odmah rešavali, srećan sam što smo neke stvari uspeli odmah da rešimo. Ljudi se žale, imamo problema s tim putem.

-Moraš da mi kažeš šta je problem s bezbednošću saobraćaja u Ulici Alekse Stojnića. Zapamtio sam sve što mi je stiglo na "Ko si bre ti".

- Želimo da pokažemo da uvek želimo da čujemo ljude - istakao je.

- Da rešimo 5 ili 10 odsto toga, uspeh je. 200 problema smo rešili. Da nismo imali ovo, ne nismo rešili ni jedan. To ipak pokazuje neku vrstu rada, energije, truda...

- Teško je razgovarati s narodom. Nije to lak posao. To je rudarski posao. Moraš ponekad da čuješ stvari koje nisu istina, a da izabereš lepu reč i ponašaš se pristojno. Ali to moraš da radiš. Za to si izabran i to moraju da razumeju funkcioneri i oni koji su izabrani da vode državu. Ali sam jako zadovoljan - rekao je predsednik.