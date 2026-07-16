Od 1. juna do 15. jula Operativni centar AMSS obradio je 32.222 poziva, dok je u Srbiji i Evropi izvršeno 4.358 intervencija.

Govoreći na prezentaciji, generalni sekretar Auto-moto saveza Srbije Milan Nikolić istakao je da su Operativni centar i mreža pomoći na putu vozačima dostupni 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

„Tokom letnje sezone dodatno smo pojačali dežurstva, imajući u vidu veći broj vozila na putevima, visoke temperature i probleme koji se u takvim uslovima češće javljaju, poput pregrevanja vozila, poteškoća sa akumulatorima, pneumaticima i klima-uređajima. Putem broja 1987 svakodnevno primamo pozive vozača i organizujemo najbližu raspoloživu pomoć na terenu“, izjavio je Nikolić.

Celokupna mreža partnera AMSS, sa 250 vozila za šlep i pomoć na putu, angažovana je duž najvažnijih putnih pravaca. Dodatna dežurstva specijalizovanih službi, koje raspolažu vozilima i motociklima, organizovana su na svim auto-putevima kako bi ekipe mogle pravovremeno da reaguju u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode.

Zbog velikih gužvi na najfrekventnijim graničnim prelazima, AMSS se obratio Upravi granične policije sa zahtevom za organizovanje dodatnih dežurstava neposredno na prelazima. Tokom sezone ekipe će biti raspoređene na prelazima prema Mađarskoj, Severnoj Makedoniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

„Kvar vozila ili saobraćajna nezgoda na mestu na kojem se već formiraju kolone mogu izazvati dodatne zastoje. Zbog toga je blagovremena intervencija važna i za bezbednost putnika i za nesmetano odvijanje graničnog saobraćaja“, naglasio je Nikolić.

Od 1. januara do 15. jula 2026. godine Operativni centar AMSS obradio je ukupno 119.472 poziva, dok je izvršeno 17.110 intervencija.

Pored broja 1987, namenjenog pozivima za pomoć na putu, građanima je dostupna i besplatna informativna linija 0800 011 010, koja radi radnim danima od 8 do 17 časova. Putem nje vozači mogu da dobiju informacije o međunarodnim vozačkim dokumentima, prodaji i dopuni TAG uređaja, putnom zdravstvenom osiguranju, zelenom kartonu i drugim uslugama iz sistema AMSS. Za samo mesec dana Korisnički servis odgovorio je na više od 5.000 poziva.

Prema iskustvu AMSS, najveće gužve na glavnim putnim pravcima tek se očekuju, a period intenzivnog saobraćaja trajaće približno do sredine septembra. AMSS svakodnevno prati stanje na putevima i graničnim prelazima na osnovu informacija koje prikuplja od Uprave granične policije, Uprave saobraćajne policije i „Puteva Srbije“ d.o.o. Prikupljene informacije potom putem emisije „Stanje na putevima“ i pisanih izveštaja prosleđuje vozačima i medijima.

„Dobra priprema za put ne podrazumeva samo proveru dokumenata i tehničke ispravnosti vozila. Vrućina, gužva i umor utiču na koncentraciju, zbog čega apelujemo na vozače da na put ne kreću umorni, da prave redovne pauze i poštuju saobraćajne propise. Najvažnije je da ne precenjuju svoje mogućnosti i da bezbedno stignu do odredišta, a Auto-moto savez Srbije im je na raspolaganju za pomoć na putu“, zaključio je Milan Nikolić.

Auto-moto savez Srbije nastavlja da, zajedno sa nadležnim institucijama i partnerima, učestvuje u preventivnim aktivnostima i kampanjama „Vozi odmoran“, „Karavan bezbednosti“ i „Kaciga glavu čuva“, usmerenim na podizanje svesti o odgovornom ponašanju u saobraćaju.