Advokat Ljubiše Karovića, Srbina koji je teško povređen nakon što je tokom leta Rajanera deo motora razbio prozor aviona, oštro je kritikovao avio-kompaniju zbog, kako tvrdi, nehumanog odnosa prema putniku posle nesreće.

Karović (61) zadobio je teške povrede kada je njegovu glavu i ruku kroz razbijeni prozor gotovo izvukla snažna vazdušna struja na visini od oko 20.000 stopa.

Njegova supruga Svetlana i još jedan putnik uspeli su da ga zadrže i povuku nazad u kabinu, sprečivši tragediju.

"Nisu mu dali ni vodu"

Advokat bračnog para, Vasilis Tsiaras, tvrdi da posada Rajanera nije adekvatno reagovala nakon nesreće.

- Nisu rekli ništa. Ne pokazuju nikakvo kajanje - rekao je Tsiaras za britanski The Sun.

On tvrdi da su članovi posade, uprkos molbama Svetlane i drugih putnika, odbili da Ljubiši donesu čak i čašu vode.

Kako navodi advokat, kompanija se nakon incidenta nije obratila njegovim klijentima niti je izrazila žaljenje zbog onoga što se dogodilo.

Rajaner nije odgovorio na pitanja The Suna povodom ovih navoda.

Herojska borba za život

Svetlana Karović opisala je dramatične trenutke tokom leta iz Soluna ka nemačkom Memingenu.

- Plašila sam se da će avion pasti. Ako umremo, umrećemo zajedno - ispričala je ona.

Posebno je zahvalila muškarcu i ženi koji su joj pomogli da zadrži supruga dok ga je snažan vazdušni udar izvlačio iz aviona.

- Volela bih da upoznam tog čoveka kako bih mu lično zahvalila - rekla je.

Nakon što je prozor razbijen, putnici su pokušavali da zatvore otvor koferima, ali je prvi kofer odmah izvučen napolje. Tek drugi, čvršći, uspeo je privremeno da zatvori otvor.

Teške fizičke i psihičke posledice

Ljubiša Karović i dalje se nalazi u bolnici, gde se oporavlja od ozbiljnih povreda i šoka.

Pored opekotina nastalih usled trenja sa snažnom vazdušnom strujom, zadobio je i brojne druge povrede po telu.

Njegova supruga kaže da je i sama u veoma teškom psihičkom stanju i da koristi sedative.

Advokat navodi da je Karović, koji se poslovno bavi prodajom i izdavanjem apartmana u grčkim letovalištima Paralija i Olimpik Bič, zbog prirode posla često putovao avionom, ali da ga je ovaj događaj ostavio sa ozbiljnim strahom od letenja.

Istraga o uzroku nesreće

Avion je uspeo prinudno da sleti u Solun, a snimci iz kabine prikazuju razbijen prozor i maske za kiseonik koje vise sa plafona.

Prema rečima advokata, preliminarni nalazi stručnjaka pokazuju da prozor nije ispao sam od sebe.

- Tvrdnja Rajanera da je prozor jednostavno ispao nije tačna. Stručnjaci su utvrdili da je deo motora izleteo iz turbine, udario u prozor kabine i razbio ga - rekao je Tsiaras za nemački Bild.

Uzrok incidenta i dalje je predmet zvanične istrage.