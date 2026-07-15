Vozači na raskrsnici kod Banjskog kompleksa Bajca, u rumunskom gradu Gerla, bili su svedoci nesvakidašnje scene.

Imali su utisak da avion vozi pu putu iako se radilo o - neobičnom transportu.

Naime kamion je vukao avion, a sve je pratila posada sa rotacionim svetlima. Avion je drumskim putem transportovan od Deža do Kluž-Napoke. Kako bi sve prošlo bezbedno, letelica je prevožena bez krila, što je omogućilo prolazak putevima bez potpunog obustavljanja saobraćaja.

Iako su preveliki prevozi postali gotovo rutinski poslednjih meseci, prevoz ovog oblika je zaintrigirao učesnike u saobraćaju.Neobičnu scenu je snimio jedan vozač, koji je video da mu avion blokira put. To je iskustvo koje se može doživeti jednom u životu.

Nije isključeno da će avion koji je nekada prevozio putnike biti premešten kako bi se transformisao u restoran, muzej ili neki drugi objekat.

Rashodovani avion je transportovan sa aerodroma Anri Koanda u Bukureštu na aerodrom Kluž-Napoka, gde će se koristiti kao trenažni avion za obuku osoblja, za obuku u vanrednim situacijama i krizama.

Reč je o avionu uskog trupa, širine između tri i pet metara, sa jednim prolazom između sedišta. Takav tip letelice pogodan je za simulaciju domaćih i kratkih međunarodnih letova, a program obuke obuhvataće što realističnije vežbe za osoblje zaduženo za bezbednos, piše gherla.info.