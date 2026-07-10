Svetski mediji izveštavaju o dramatičnom incidentu koji se dogodio na letu kompanije Rajaner iz Soluna ka Memingenu, kada je, prema navodima grčkih medija, 61-godišnji državljanin Srbije umalo ispao iz aviona nakon oštećenja prozora i nagle dekompresije kabine.

Prema tim navodima, kvar na motoru navodno je doveo do pucanja akrilnog prozora, nakon čega je putnik izvučen iz sedišta i ostao da visi kroz otvor.

Supruga ga spasila u poslednjem trenutku

Kako prenose grčki mediji, tragediju je sprečila njegova supruga, koja ga je navodno uhvatila za noge i zadržala dok posada nije reagovala.

Incident se dogodio na letu FR1879 kompanije Rajaner, kojim je upravljala njena podružnica Malta Er.

Mihalis Janakos, predstavnik sindikata zaposlenih u zdravstvu, izjavio je da je putnik prevezen u bolnicu zbog šoka i povreda izazvanih izlaganjem ledenom vazduhu na velikoj visini.

Rajaner se oglasio

Kompanija Rajaner potvrdila je da se avion ubrzo nakon poletanja vratio u Solun zbog problema sa prozorom.

- Let kompanije Rajaner iz Soluna za Memingen vratio se u Solun ubrzo nakon poletanja kada se prozor putnika pomerio tokom leta - saopštio je portparol kompanije.

Prema podacima sajta FlightRadar24, avion je dostigao visinu od oko 16.000 stopa pre nego što se bezbedno vratio na aerodrom.

Putnicima je obezbeđen drugi avion kojim su nastavili putovanje.

Incident je izazvao veliku pažnju međunarodne javnosti, a brojni svetski mediji prenose priču o Srbinu koji je, prema navodima grčkih medija, za dlaku izbegao tragediju.