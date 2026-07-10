Tokom letnje sezone, kada mnogi odmor provode u apartmanima, često se otvara pitanje u kakvom stanju gosti treba da ostave smeštaj nakon odlaska. Dok jedni smatraju da je dovoljno da pokupe svoje stvari i zatvore vrata, drugi veruju da je stvar osnovne kulture da za sobom ostave uredan prostor.

Upravo ovu dilemu pokrenula je jedna Nišlijka, koja je na TikTok profilu "Generalno_Prisutna" objavila video u kojem pokazuje kako je sredila apartman pre odlaska i poručila da bi svi gosti trebalo odgovorno da se odnose prema tuđoj imovini.

"Ne budimo životinje"

Na snimku je prikazala kako sređuje apartman i istakla da nije potrebno mnogo truda da se smeštaj ostavi urednim.

"Hajde, braćo, da naučimo kako se ostavlja apartman kada završimo sa istim. Dakle, nemojmo biti životinje. Ako smo ušli kao ljudi, red je da izađemo kao ljudi", rekla je na početku videa.

Objasnila je da je i sama ranije radila u izdavanju apartmana, zbog čega dobro zna koliko domaćinima znači kada gosti ostave smeštaj u pristojnom stanju.

"Mislim, stvarno nema smisla. I sama sam se bavila ovim poslom i znam šta je kada ide smena", navela je.

Tokom obilaska apartmana pokazala je da je ispraznila frižider, vratila stvari na svoje mesto, očistila kuhinju, složila prljavu posteljinu i peškire, a potom i namestila krevet.

"Namestimo krevet, jer, Bože moj, i kod kuće nameštamo krevet. Dakle, ponavljam, nismo životinje", poručila je.

"Ušao si kao čovek, izađi kao čovek"

Posebno je istakla da su joj tokom rada najteže padali prizori koje su pojedini gosti ostavljali iza sebe.

"Najviše me nerviralo kada mi gosti u lavabou ostave one bljuvotine, užas. Znači, mi fino i kulturno obrišemo, oribamo šolju, ne da ostavljamo svašta za sobom", rekla je.

Na kraju videa pokazala je da je obrisala pod, ispraznila kantu za smeće i složila korišćene peškire na jedno mesto.

"Fino i kulturno ispraznimo ovu kofu, prljave peškire koji su bili na podu stavimo ovako. Molim lepo, ušao si kao čovek, izađi kao čovek, ne izlazi kao životinja", zaključila je.

Komentari podelili korisnike

Video je brzo postao viralan, a ispod objave razvila se žustra rasprava. Dok su jedni podržali njen stav, drugi smatraju da je čišćenje apartmana obaveza domaćina, budući da je uračunato u cenu smeštaja.

Jedan korisnik ironično je napisao:

"Obavezno promeniti tapete i parket, staviti novu instalaciju vode i struje, zatim presaditi drveće i travu. U garaži obavezno napraviti mali i veliki servis na autu i ako treba staviti termo izolaciju na fasadi i onda tek otići."

Sličnog mišljenja bila je i jedna devojka koja je poručila:

"Ja dođem u hotelsku sobu, sve blista. Kad iziđem, samo pokupim svoje stvari i doviđenja. Jer platila sam boravak kao gost, a ne da vam budem čistačica."

Jedna korisnica istakla je da će obrisati ono što eventualno isprlja, ali da ne planira da detaljno čisti apartman tokom odmora.

"Normalno ako nešto prospem da ću da obrišem. Ali neću sigurno da uzmem kofu i da ribam. Zato plaćam da uživam."

Druga je dodala da bi ispraznila frižider i pokupila svoje smeće, ali da skidanje posteljine i čišćenje kupatila ne smatra svojom obavezom.

"To je osnovna kultura"

Ipak, bilo je i onih koji su stali u odbranu Nišlijkine poruke, ističući da urednost nema veze sa tim ko je zadužen za završno čišćenje.

"Ne mogu da verujem da je ljudima ovo čudno. Ne moraš baš da ribaš, ali da očistiš iza sebe i ostaviš uredno je po meni normalno. Operem suđe i sredim sve maltene kako sam i zatekla."

Na brojne komentare odgovorila je i autorka videa, koja je otkrila da je upravo zbog lošeg odnosa pojedinih gostiju odlučila da više ne izdaje apartman.

"Poznato mi je ovako razmišljanje – po meni negativno. Zbog istog sam i prodala stan koji je imao funkciju iznajmljivanja i držao ocenu 10 punih godinu dana."

Rasprava je još jednom otvorila pitanje gde se završava odgovornost gosta, a počinje obaveza domaćina. Dok jedni smatraju da je dovoljno pokupiti svoje stvari, drugi veruju da je ostavljanje urednog prostora pitanje osnovne kulture i poštovanja prema tuđoj imovini.