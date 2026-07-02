Snažno nevreme koje je danas zahvatilo veći deo Srbije pravilo je danas probleme po Vojvodini. Na udaru obilnih pljuskova našlo se i Zmajevo kod Vrbasa, gde je za kratko vreme pala ogromna količina kiše.

Na snimcima koji se šire društvenim mrežama vidi se kako su se u naselju formirale bujice, a voda je preplavila dvorišta i prilaze kućama.

Posle Padinske Skele, nevreme pogodilo i Vojvodinu

Podsetimo, tokom popodneva snažno nevreme prvo je zahvatilo Padinsku Skelu, gde je kiša padala gotovo monsunski, uz učestalu grmljavinu i jak vetar. Ubrzo potom jaki pljuskovi stigli su i u centar Beograda, gde su pojedine ulice za svega nekoliko minuta bile pod vodom. Snimke odande pogledajte u POSEBNOJ VESTI.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) prethodno je izdao više hitnih upozorenja za područje Beograda i Vojvodine, upozoravajući na lokalno obilne padavine, grmljavinu, grad i olujne udare vetra.

RHMZ upozoravao na obilne padavine

Meteorolozi su najavili da će se sporo pokretni grmljavinski oblaci zadržavati nad pojedinim delovima Srbije i donositi velike količine kiše za kratko vreme, uz mogućnost stvaranja bujičnih tokova i lokalnih poplava.

S obzirom na to da se nestabilno vreme nastavlja, građanima se savetuje dodatni oprez, naročito u područjima gde su pljuskovi najintenzivniji.