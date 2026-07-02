Prvenstvo osoba sa invaliditetom u pikadu, u organizaciji Sportskog saveza invalida Srbije, svečano je otvoreno u EXPO Playground na Beogradskom sajmu. Takmičenje je otvorila Biljana Barošević, pomoćnik ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, koja je tom prilikom poručila da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržava realizaciju programa koji doprinose promociji jednakih mogućnosti, razvoju sporta i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.

„Sport je mnogo više od takmičenja, sport promoviše jednakost, solidarnost, zajedništvo i ravnopravno učešće svih građana. Zato će Ministarstvo nastaviti da u partnerstvu sa organizacijama stvara bolje uslove za život osoba sa invaliditetom”, poručila je Barošević.

Barošević je istakla da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kontinuirano podržava rad Sportskog saveza invalida Srbije i da su u 2026. godini za programe Saveza opredeljena sredstva u iznosu blizu šest miliona dinara, što predstavlja povećanje od 17% u odnosu na prethodnu godinu.

U okviru programa koji je podržalo Ministarstvo, ovaj savez će u 2026. godini realizovati aktivnosti među kojima su prvenstvo osoba sa invaliditetom u pikadu, sportski ribolov i prvenstvo osoba sa invaliditetom u šahu.

Prvenstvo je okupilo oko 60 sportista sa invaliditetom iz različitih krajeva Srbije i predstavlja priliku za druženje, razmenu iskustava i afirmaciju aktivnog i ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u sportu i društvu.U ime EXPO 2027 Beograd, svečanom otvoranju turnira prisustvovala je Bojana Milićević Marinković, koordinator sportskog programa.

Pink.rs