Ministarstvo prosvete uputilo je danas svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji dopis povodom predstojeće distribucije školskih paketa i sportske opreme koju je obezbedilo preduzeće „EXPO 2027“.

Prema informacijama dostavljenim školama, za učenike osnovnih škola pripremljeni su školski setovi koji sadrže torbu za blok, blok broj 5, svesku na kvadratiće, svesku na linije, drvenu olovku i raspored časova sa bukmarkerom.

Pored toga, svakoj osnovnoj školi biće isporučene po tri fudbalske, tri košarkaške i tri odbojkaške lopte, namenjene za korišćenje u nastavnim i vannastavnim sportskim aktivnostima.

Srednjim školama takođe će biti isporučene po tri fudbalske, tri košarkaške i tri odbojkaške lopte, koje će biti na raspolaganju za realizaciju nastavnih i vannastavnih sportskih aktivnosti.

Ministarstvo prosvete je u dopisu posebno naglasilo da je preuzimanje školskih setova u potpunosti dobrovoljno. Učitelji i odeljenjske starešine obavestiće roditelje, odnosno zakonske zastupnike učenika, o mogućnosti preuzimanja školskih setova, a setovi će biti dostupni isključivo učenicima koji izraze želju da ih preuzmu.

Distribucija materijala školama počinje u ponedeljak, 6. jula 2026. godine, i trajaće do 28. avgusta 2026. godine, kako bi školski pribor i sportska oprema bili na raspolaganju školama i učenicima od početka nove školske godine, 1. septembra.