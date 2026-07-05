U Srbiji će danas preovladavati pretežno sunčano vreme, dok se posle podne, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Vetar će biti slab do umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 26 do 30 stepeni.

Prema prognozi RHMZ, tokom naredne sedmice zadržaće se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ređe i uglavnom u prvoj polovini sedmice. Dnevna temperatura biće u granicama proseka za ovo doba godine i u većini mesta kretaće se od 25 do 31 stepen.

Ristić upozorava na novi udar vrućine

Meteorolog Ivan Ristić ocenjuje da će osveženje biti kratkog daha i da bi već sredinom jula moglo da usledi novo jače otopljenje.

Kako navodi, svežiji vazduh koji je stigao sa Atlantika doneo je pad temperature, pljuskove, grmljavinu i jak vetar, a maksimalne dnevne vrednosti niže su za oko deset stepeni u odnosu na prethodni toplotni talas. Ističe da bi građani trebalo da iskoriste ovaj period za rashlađivanje stanova i oporavak organizma nakon višednevnih ekstremnih vrućina.

Prema njegovim rečima, tokom vikenda vreme će se stabilizovati, a temperature će se uglavnom zadržavati oko 30 stepeni. Takve vremenske prilike mogle bi da potraju između sedam i deset dana.

Ipak, Ristić upozorava da prognostički modeli već ukazuju na novi talas veoma visokih temperatura. Početkom druge dekade jula maksimalne vrednosti ponovo bi mogle da pređu 35 stepeni, dok bi krajem meseca Srbiju mogao da pogodi najjači toplotni talas ovog leta.

"Postoje velike šanse da nekoliko dana zaredom maksimalne temperature budu između 40 i 45 stepeni. Trenutni prognostički modeli pokazuju da bi ovaj talas mogao da bude čak i jači od onog koji smo imali krajem juna", upozorio je Ristić u prognozi za Alo!.

Dodaje da bi se toplotna kupola ponovo mogla formirati iznad zapadne Evrope i potom proširiti na Balkan, gde bi se zadržala duže nego tokom prethodnog naleta vrućine. Prema njegovim procenama, vrhunac toplotnog talasa mogao bi da bude oko 24. jula, dok je sredinom avgusta moguć još jedan talas visokih temperatura, ali slabijeg intenziteta.

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