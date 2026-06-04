Dvojica istraživačkih entuzijasta, opremljena detektorima metala, otkrila su nalaz koji je ubrzo privukao pažnju stručnjaka širom sveta.

Sve je počelo 10. aprila u blizini mesta Rena, oko 30 kilometara severno od Elveruma, kada su Rune Setre i Vegard Serlije pronašli 19 srebrnih novčića. Nakon što su shvatili da bi moglo biti reč o važnom arheološkom nalazu, odmah su kontaktirali nadležne institucije.

Ubrzo je pokrenuta opsežna arheološka istraga, a rezultati su daleko nadmašili početna očekivanja. Tokom iskopavanja, arheolozi su otkrili ukupno oko 2.970 srebrnih novčića, za koje se procenjuje da su zakopani oko 1047. godine.

Prema analizama stručnjaka iz Muzeja kulturne istorije Univerziteta u Oslu, novčići potiču iz perioda između 980-ih i 1040-ih godina i nose imena značajnih evropskih vladara tog vremena, uključujući Etelreda II, Ota III, Haralda III i Knuta Velikog.

Ovakva raznolikost porekla novca pruža važan uvid u političke i trgovačke veze koje su povezivale Evropu tokom kasnog vikinškog doba. Posebno je značajno to što veliki broj kovanica potiče iz Engleske i Nemačke, što ukazuje na snažan uticaj strane valute u tadašnjoj norveškoj ekonomiji.

Stručnjaci ističu da nalaz predstavlja svojevrsni “zamrznuti trenutak” u istoriji, jer prikazuje period tranzicije – od oslanjanja na strane valute ka uspostavljanju centralizovanog monetarnog sistema u Norveškoj tokom vladavine Haralda III.

Osim ekonomskog značaja, otkriće se povezuje i sa intenzivnom trgovinom gvožđem u regionu. Područje gde je blago pronađeno vekovima je bilo centar proizvodnje i izvoza gvožđa, što bi moglo objasniti koncentraciju velikog broja stranih kovanica na jednom mestu.

Zanimljivo je i ponašanje pronalazača, koji nisu pokušali da zadrže artefakte, već su odmah obavestili nadležne službe. Time su omogućili preciznu dokumentaciju i očuvanje arheološkog konteksta, što je od ključne važnosti za dalja istraživanja.

Direktorka norveške Uprave za kulturno nasleđe, Hana Geiran, opisala je nalaz kao “nacionalni i međunarodni događaj”, naglašavajući njegov značaj za istoriju Evrope.

Iako je teren već istražen, analiza pronađenih novčića tek počinje i mogla bi da traje godinama. Svaki pojedinačni novčić potencijalno donosi nove informacije o trgovini, političkim savezima i ekonomskim tokovima u Evropi tokom vikinškog perioda.