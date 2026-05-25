Cene zlata porasle su danas za više od jedan odsto na svetskim tržištima, usled slabljenja dolara i pada cena nafte, dok investitori pažljivo prate razvoj pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Cena zlata porasla je za 1,1 odsto i dostigla 4.559 dolara po unci, preneo je CNBC.

Rast cena plemenitog metala usledio je nakon signala iz Vašingtona i Teherana o mogućem napretku u pregovorima o mirovnom sporazumu, koji bi mogao da omogući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, jednog od ključnih svetskih koridora za transport energije.

Američki predsednik Donald Trump izjavio je tokom vikenda da su dve strane "uglavnom usaglasile" memorandum o razumevanju, iako je naglasio da ne žuri sa konačnim sporazumom.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da će SAD ili postići "dobar sporazum" sa Iranom ili će se sa tom zemljom "obračunati na drugi način".

Analitičari ocenjuju da su očekivanja mogućeg dogovora uticala na cene nafte, što je umanjilo strahove na tržištima od inflacije i dovelo do dodatnog rasta cena zlata.

Istovremeno, američki dolar oslabio je na najniži nivo u poslednjih sedam dana, čime je zlato postalo jeftinije za kupce koji koriste druge valute. Na tržištu ostalih plemenitih metala, srebro je poskupelo više od tri odsto, dok su rast zabeležili i platina i paladijum.