Verovatno ste se zapitali čemu služe kese napunjene vodom koje vise iznad vrata. Da li su namenjene hlađenju prostora, štednji vode ili nečemu trećem? Zapravo, njihova svrha je potpuno drugačija — navodno služe za teranje muva i drugih dosadnih insekata. Ljudi ih kače ispred domova, ugostiteljskih objekata, štala i sličnih prostora u nadi da će štetočine držati na bezbednoj udaljenosti.

Trik poznat širom sveta

Postoji nekoliko varijacija ove metode. Neki u kese dodaju komadiće aluminijumske folije, dok drugi ubacuju novčiće. Čak su se pojavili i komercijalni proizvodi — posebno dizajnirane kese sa vodom namenjene upravo odbijanju muva, piše Jutarnji list.

Ipak, razumljivo je zašto ljudi žele da se oslobode muva: one često sleću na hranu nakon što borave na otpadu i raspadajućim organskim materijama, a mogu biti i prenosioci različitih bakterija i bolesti.

Da li kese sa vodom zaista deluju?

Među zagovornicima ove metode postoje različita objašnjenja. Prema jednoj teoriji, muve kesu doživljavaju kao veliku vodenu površinu i instinktivno je izbegavaju. Drugi smatraju da ih zbunjuje sopstveni odraz u vodi.

Najčešće se ipak pominje objašnjenje zasnovano na prelamanju svetlosti. Kada svetlost prolazi kroz kesu napunjenu vodom, dolazi do optičkog efekta poznatog kao refrakcija, što navodno stvara vizuelne smetnje koje muve ne podnose.

Kako muve „vide“ svet

Kućna muva ima složene oči koje se sastoje od hiljada sitnih jedinica, što joj omogućava da detektuje pokret iz više pravaca istovremeno, ali bez jasnog fokusiranja kao kod ljudskog oka. Zbog toga je izuzetno osetljiva na promene svetlosti i kretanja u prostoru.

Prema jednoj teoriji, upravo te promene koje nastaju kroz kesu sa vodom mogu da izazovu vizuelnu konfuziju, pa muve izbegavaju to područje.

Zašto nauka ostaje skeptična

Problem je što ne postoji standardizovan način primene ove metode — nije jasno koliko vode treba, koliko kesa postaviti niti gde ih tačno okačiti da bi efekat bio pouzdan.

Zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da je reč više o mitu nego o dokazanom rešenju. Čak su i autori emisije MythBusters ocenili ovu metodu kao neefikasnu.

Profesor entomologije Majk Stringem sa Univerziteta Severne Karoline sproveo je 13-nedeljno istraživanje na farmama kokošaka, gde je testirao komercijalne kese sa vodom. Rezultati nisu pokazali smanjenje broja muva — naprotiv, u nekim slučajevima ih je bilo čak i više u tretiranim područjima.

Još nekoliko proverenih načina za borbu protiv muva

Ako vas muve često muče, stručnjaci preporučuju efikasnije mere:

redovno uklanjanje ostataka hrane i otpada

pokrivanje kanti za smeće

sadnju biljaka poput bosiljka, lavande i mente

postavljanje komarnika i zaštitnih mreža

uklanjanje stajaće vode oko doma

Ove metode imaju znatno jaču naučnu podršku od „kesa sa vodom“, koje uprkos sumnjivoj efikasnosti i dalje ostaju popularan narodni trik širom sveta.