Snažno nevreme zahvatilo je više delova Severne Makedonije, gde su obilni pljuskovi, olujni vetar i grad napravili velike probleme.

Najteža situacija zabeležena je u Skoplju, gde su se ulice za kratko vreme našle pod vodom, dok su jaki udari vetra dodatno otežali situaciju.

Prema podacima tamošnjeg Hidrometeorološkog zavoda, područje Skoplja pogodili su intenzivni pljuskovi praćeni grmljavinom, jakim vetrom i gradom, a nevreme je zahvatilo i Skopsku kotlinu.

Na udaru oluje našao se i region Polog, gde su zabeleženi jaki pljuskovi i grad.

Kako prenosi Kurir.mk, meteorolozi upozoravaju da se očekuju intenzivni atmosferski procesi, uz više od 15 litara kiše po kvadratnom metru, udare vetra jače od 60 kilometara na čas i lokalnu pojavu grada.

Nakon prolaska ovog talasa nestabilnog vremena očekuje se postepena stabilizacija vremenskih prilika. Već od subote prognozira se pretežno sunčano vreme, uz umeren do pojačan severni vetar.