Snažno nevreme zahvatilo je više delova Severne Makedonije, gde su obilni pljuskovi, olujni vetar i grad napravili velike probleme.

Najteža situacija zabeležena je u Skoplju, gde su se ulice za kratko vreme našle pod vodom, dok su jaki udari vetra dodatno otežali situaciju.

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Prema podacima tamošnjeg Hidrometeorološkog zavoda, područje Skoplja pogodili su intenzivni pljuskovi praćeni grmljavinom, jakim vetrom i gradom, a nevreme je zahvatilo i Skopsku kotlinu.

Na udaru oluje našao se i region Polog, gde su zabeleženi jaki pljuskovi i grad.

Kako prenosi Kurir.mk, meteorolozi upozoravaju da se očekuju intenzivni atmosferski procesi, uz više od 15 litara kiše po kvadratnom metru, udare vetra jače od 60 kilometara na čas i lokalnu pojavu grada.

Nakon prolaska ovog talasa nestabilnog vremena očekuje se postepena stabilizacija vremenskih prilika. Već od subote prognozira se pretežno sunčano vreme, uz umeren do pojačan severni vetar.