Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsednicom Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom i istakao da Srbija ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti i jačanju saradnje sa Severnom Makedonijom, dodajući da je uveren da je upravo to u najboljem interesu građana obe zemlje i čitavog regiona.

Vučić je na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' naveo da je sa Siljanovskom Davkovom razgovarao o regionalnim pitanjima, daljem unapređenju saradnje i mogućnostima za još snažnije povezivanje u oblastima od zajedničkog interesa.

"Sadržajan razgovor sa predsednicom Republike Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom potvrdio je da između naših zemalja postoji spremnost da nastavimo da razvijamo bliske i prijateljske odnose", naveo je Vučić posle telefonskog razgovora sa predsednicom Severne Makedonije.