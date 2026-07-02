Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije, razlog je to što još ne postoji objedinjena baza podataka koja bi omogućila identifikaciju vlasnika vozila sa stranim tablicama i dostavljanje prekršajnih naloga.

Ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski izjavio je da sistem beleži sva vozila koja prolaze pored kamera, bez obzira na registarske oznake, ali da MUP za sada nema pristup međunarodnim bazama podataka koje bi omogućile utvrđivanje identiteta vlasnika stranih automobila. Dodao je da se intenzivno radi na razvoju softverskog rešenja, kao i na formiranju posebne organizacione jedinice koja će ubuduće biti zadužena za obradu prekršaja koje počine strani državljani.

Ova vest stiže u vreme letnje turističke sezone, kada kroz Severnu Makedoniju svakodnevno prolaze desetine hiljada turista koji putuju ka letovalištima u Grčkoj. Samo tokom prethodna 24 sata preko graničnih prelaza Bogorodica i Tabanovce u zemlju je ušlo oko 24.000 stranih državljana, dok je više od 32.000 njih izašlo iz zemlje.

Iako strani vozači trenutno ne dobijaju kazne prilikom izlaska iz zemlje, nadležni upućuju oštar apel svim vozačima da je neophodno poštovati propisana ograničenja brzine. Kamere visoke rezolucije beleže svaki prekršaj i čuvaju podatke, dok je sistem kod domaćih vozača već pokazao punu efikasnost. Od početka primene sistema, 2. februara 2026. godine, evidentirano je više od 120.000 saobraćajnih prekršaja, od kojih se oko 95 odsto odnosi na prekoračenje dozvoljene brzine. Zahvaljujući ovom sistemu broj poginulih u saobraćajnim nesrećama na makedonskim putevima smanjen je za čak 40 odsto tokom prvih pet meseci njegove primene.

Na glavnoj ruti ka Grčkoj (Preševo – Evzoni), najaktivnije zone i lokacije na kojima se nalaze kamere koje prate svaki korak vozača su:

pred isključenje za Skoplje,

neposredno pre poznatog odmarališta i restorana brze hrane „Bastion Plaza“, kao i pet kilometara nakon njega,

posle isključenja za Veles,

odmah po izlasku iz tunela, iza četvrte naplatne stanice,

na mostovima i nadvožnjacima kod poslednje naplatne rampe pre same granice.

Pored ovih lokacija na Koridoru 10, sistem u potpunosti pokriva Kumanovo, Tetovo i gotovo sve veće raskrsnice u Skoplju, dok se na putnom pravcu prema Ohridu, odnosno na Koridoru 8, sistem trenutno nalazi u probnoj fazi.

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