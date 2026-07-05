Službenici Odeljenja bezbednosti Bar uhapsili su državljanina Srbije S.S. (24), osumnjičenog da je u maju ove godine izazvao požar u jednom fitnes centru u Baru, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode iz policije, sumnja se da je S.S. 20. maja došao do fitnes centra u vlasništvu fizičkog lica, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade, gde je upotrebom podesnog sredstva napravio otvor na ulaznim vratima i ušao u objekat.

„Nakon toga je lako zapaljivom tečnošću polio radni sto, a potom otvorenim plamenom izazvao požar, nakon čega se udaljio sa lica mesta u nepoznatom pravcu“, saopšteno je iz Uprave policije.

Policijski službenici su, kako navode, preduzimajući operativne i kriminalističke mere i radnje, identifikovali osumnjičenog i za njim raspisali lokalnu potragu.

Po raspisanoj potrazi, službenici Odeljenja bezbednosti Rožaje juče su u mestu Zeleni, u opštini Rožaje, zaustavili vozilo kojim je upravljao S.S. Nakon toga sproveden je u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Rožaje, a potom predat službenicima Odeljenja bezbednosti Bar radi daljeg postupanja.

„Nakon prikupljenih obaveštenja i sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, S.S. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti“, navodi se u saopštenju.