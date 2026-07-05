Grčke vlasti angažovale su pojačane vatrogasne snage u gašenju šumskog požara koji je danas izbio u blizini mesta Inoi, u opštini Mandra-Idilija, na zapadu Atike, dok je stanovnicima upućen apel da budu u pripravnosti.

Požar je izbio nešto pre 15.30 časova u poljoprivredno-šumskom području Sfake, a proširio se na borovu šumu u blizini stambenih objekata, saopštila je grčka Vatrogasna služba, prenosi Katimerini.

U gašenju učestvuje 140 vatrogasaca sa šest pešačkih timova, dobrovoljci i 34 vatrogasna vozila.

Iz vazduha požar povremeno gase osam protivpožarnih aviona i četiri helikoptera, od kojih je jedan namenjen koordinaciji akcije.

Podršku vatrogascima pružaju cisterne i građevinske mašine Regiona Atika, dok je na teren upućen i specijalizovani tim vatrogasne službe sa dronovima za nadzor požara.

Građani upozoreni

Sistem za hitno obaveštavanje 112 uputio je u 16.22 časa poruku stanovnicima pozivajući ih da ostanu u pripravnosti i postupaju po uputstvima nadležnih službi.

Zbog požara obustavljen je saobraćaj na više deonica starog puta Atina-Teba, uključujući pravce ka Elefsini, Viliji i Tebi.

Operativni centar Civilne zaštite tokom cele akcije prati razvoj požara uz pomoć snimaka sa dronova opremljenih optičkim i termovizijskim kamerama.

Na lice mesta upućen je i istražni tim za suzbijanje podmetanja požara u zapadnoj Atici, koji ispituje uzrok izbijanja vatre.