Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas tokom predstavljanja mera govorio je i o izborima:

- Da, logično, imaćemo uskoro izbore. Kad kažem uskoro, u naredna tri-četiri meseca, to je to. Ne znam šta bih vam više rekao. A što se tiče toga hoću li se ili ne kandidovati za predsednika Vlade, svakako hoću, šta god da uradim i kakvu god odluku da donesem, ona će biti transparentna, kao što sam učinio i sa najavom podnošenja ostavke.

- Ni za koga to neće predstavljati iznenađenje kada se dogodi, da li će biti u avgustu ili 1. septembra, potpuno je svejedno ljudima, sad to mogu da očekuju, ili krajem jula, mogu da očekuju. Ali ja ne govorim da sam skratio mandat ili bilo šta drugo, ja se držim Ustava Republike Srbije i ustavnih kategorija, činim sve transparentno u skladu sa Ustavom i zakonom, tako će biti i ubuduće - rekao je.