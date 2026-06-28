"Mnogo toga moramo da radimo, još mnogo da snažimo, ali se vidi da polako ulazimo u velike promene u našoj vojsci", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga, a nakon što je prisustvovao prikazu i dejstvu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije (VS) na Pasuljanskim livadama.

- Mi sami čuvamo svoje nebo, mi sami čuvamo svoju zemlju, i sve smo sposobniji da to radimo na visokokvalitetan način - istakao je Vučić.Vučić je prethodno na aerodromu u Batajnici pregledao najnovije naoružanje, među kojima su novi višecevni raketni bacači "Vampir" i izraelski dronovi samoubice "Lanius X", koje ćemo uskoro proizvoditi u Srbiji.

Nakon uvodne reči, Vučić je izdao dozvolu da počne vežba, i izdat je signal "Udar".

Prvo su dejstvovali sistemi "Pasars" po vazdušnom cilju, a zatim su sa "Pancirima" topovima otvorili vatru i po ciljevima na zemlji.

Uzleteli su i helikopteri Mi-35, koje su dejstvovale po ciljevima na zemlji, što je propraćeno aplauzima. Zatim su nastupili "Orlovi", koji su bacili fugasne bombe na ciljeve.