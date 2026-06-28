Predsednik je izjavio da samo čuvamo svoje nebo i svoju zemlju i sve smo sposobniji da to radimo na sve bolji način.

"Sve ovo je na značajno višem nivou nego ranije. Mogli ste da vidite kako Lanius-X ulazi u prostoiju i goni metu. Videli ste vozila "miloš mali", nove granate, rakete, tenkove i verujem da su ljudi zadovoljni. Još ćemo da radimo i osnažujemo našu vojsku. Uskoro ćemo imati posebne jedinice, više žena i mladih i onih koji ne moraju da budu preterano fizički sposobni, ali obučeni da upravljaju dronovima i bespilotnim vozilima. Pokazali smo vojnu moć," rekao je.

On kaže da se u regionu niko ne raduje kada vidi našu vojsku i njeno jačanje.

"Ne postoji niko ko bi se radovao našoj snazi, samo naši građani i naš narod. I nikada se neće radovati. Radovali bi se da mi pripadamo njijovim savezima," rekao je predsednik.

Kaže da se naši piloti već obučavaju za Rafale, a da ćemo nakon njih nabaviti i nove letelice.

"Niste jedan detalj čuli, ja sam pomenuo Rafale i nove vazduhoplove... Dakle, dolaze posle Rafala novi vazduhoplovi, biće i lovaca i školskih aviona, tako da biće nam potrebno još mnogo pilota, sada imamo više polaznika nego ranije, verujem da ćemo taj problem da rešimo," kazao je on.

Naglašava da nam cilj mora biti jačanje specijalnih snaga, i spomenuo je Kinu i Kazahstan koji imaju odlične rezultate na takmičenjima.

"Što se tiče kupovine sa različitih strana, nekada je to teško, nekada je to naša komparativna prednost. Zato mi možemo da kombinujemo sisteme, videli ste Pasars sa kojim radi i ruski "Kornet" i francuski "Mistral". Mi smo to kombinovali sve," rekao je Vučić.

Iranski model

Rekao je da su nam potrebni hangari i nova skladišta i da ćemo morati da nalazimo rešenja u skladu sa savremenim načinom ratovanja.

"Mi ćemo u skladu sa onime što je Iran radio, a oni su to uradili fascinantno, uzeli su i sve su pod zemlju stavili, i tek kada im se pojave lanseri na zemlji, i kada ih vide izviđači protivnički, ali se oni vrate pod zemlju. Napravili su ozbiljne manufakture, sve je pod zemljom. To će biti problem i sa dronovima koje ćemo praviti u desetinama hiljada, i to ćemo morati da sakrijemo. To je što se tiče samog skladištenja jedan od ozbiljnih problema," istakao je Vučić.