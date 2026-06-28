"Mi hoćemo da sami štitimo i branimo svoje nebo, ne da nam to čuva neka strana vojska. Da se uvek ponosimo snagom svojih aviona, svojom protivvazduhoplovnom odbranom, svojom vojskom, svojom policijom. I nema cenu, jer to je sloboda. Tada ste slobodni i tada znate da ste uvek sposobni i možete svoju zemlju da branite", istakao je Vučić obraćajući se na skupu "Srbija jedna porodica" u Beogradu.

Podsetio je da je sutra Vidovdan i da će sutra, povodom tog praznika, građani u Batajnici i na Pasuljanskim livadama moći da vide čime Srbija raspolaže.

"Videćete šta sve Srbija danas ima i zašto niko neće moći da napadne Srbiju", istakao je Vučić.

Dodao je da moramo sebe dalje ubrzano da menjamo, ali i samostalno donosimo odluke.

"Ne moramo da ispunimo svaki zahtev i jedini smo koji to nismo učinili. Nama niko ne šalje mejl ili faks i kaže: 'Morate da se usaglasite sa nekom deklaracijom koja stiže iz bilo kog centra u svetu.' Iz Brisela, Vašingtona, Moskve, bilo odakle. Srbija samostalno donosi svoje odluke", naveo je Vučić.

Kada je reč o evropskom putu, ukazao je da Srbija treba da uradi sve kako bi ubrzala taj proces i ispunila svoje obaveze, ali i da sačuva svoja tradicionalna prijateljstva.

"Mi da kvarimo svoja prijateljstva tradicionalna sa onima poput Narodne Republike Kine, koji su bili sa nama u najtežim trenucima tokom korone, da kvarimo tradicionalna prijateljstva sa Ruskom Federacijom, nećemo to da radimo. Mi svoje prijatelje kada je teško ne bacamo i ne odričemo se. Čuvamo ta prijateljstva jer prijateljstvo nije kad vam je lepo i kad je lako, već i kada je teško. A da li ćemo da požurimo na evropskom putu? Da, hoćemo. Uradićemo ono što su naše obaveze", naveo je Vučić.