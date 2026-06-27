Kako je najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, nakon obilaska vojnog aerodroma "Pukovnik - pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, planirana je realizacija gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade".

Prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici biće održan u 10.00 časova, a realizacija gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade" počeće u 12.00 časova.

Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da će 28. juna biti organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i potom gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade".