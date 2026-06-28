Prikaz naoružanja i obraćanje pogledajte na snimku.

Obraćanje predsednika Vučića nakon prikaza naoružanja

"Danas smo videli, uz nekoliko pehova, da nam se mete izgube, pa nismo mogli da vidimo posebno dejstvo HQ-17 jer nisu bili ciljevi u vazduhu. Ostalo, čini mi se, na mnogo višem nivou u odnosu na ranije. Videli smo i igru dronova, neki promaši, neki pogodi. "Komarci" su bolje gađali nego prošli put, Lanius ste videli kako može da uđe u prostoriju i juri cilj. Biće veliko pojačanje za Vojsku Srbije, kao i Vihor i Gavrani. Videli ste i besposadna vozila Miloš Mali koji su tukli pešadijskom i protivpešadijskom vatrom, kao i ručne bacače i druge stvari", kazao je Vučić.

Vučić je rekao da smo videli nove fugasne granate i rakete, kao i da je bilo dobro gađanje tenkova i bornih vozila, te da ulazimo u velike promene u vojsci.

"Uskoro ćemo imati i posebne jedinice, pri bataljonima i brigadama regularne vojske, imaćemo više žena i mladih ljudi obučenih za upravljanje dronovima i besposadnim vozilima. Miloš Mali može da izvlači i ranjenike. Na kraju prikaza, sve što je pucalo, bilo je bez čoveka, ljudski životi se moraju čuvati, oni su najskuplji uvek. Čestitam vojnicima", rekao je Vučić i najavio značajno jaču vežbu na Pešteru u septembru.

"Moraju vojnici još više da vežbaju i rade. Videli smo dejstvo granatama iz dronova, oni su dobro pogađali metu. To su velika pojačanja, oni su posebno važni za protivpešadijsko dejstvo, kada imate rovove", kazao je predsednik.

Pitanja novinara

Vučić kaže da se niko sa strane ne raduje snaženju naše vojske, već samo naš narod, građani Srbije.

"I nikada se neće radovati. Radovali bi se da mi pripadamo njijovim savezima, mi samo čuvamo svoje nebo i svoju zemlju, i sve smo sposobniji da to radimo na visokokvalitetan način", rekao je predsednik.

Oko francuskih Rafala, Vučić kaže da već obučavamo naše pilote.

"Niste jedan detalj čuli, ja sam rekao za Rafale i nove vazduhoplove. Dakle, dolaze posle Rafala novi vazduhoplovi, biće i lovaca, biće i školskih aviona. Biće nam potrebno još mnogo pilota, sada imamo više polaznika nego ranije, verujem da ćemo taj problem da rešimo, a obuka za rafale teče", kazao je on.

Predsednik kaže da je to jedan od najmodernijih multifunkcionalnih aviona na svetu. Dodaje da Kina i Kazahstan imaju odlične rezultate na vojnim takmičenjima.

"Što se tiče kupovine sa različitih strana, nekada je to teško, nekada je to komparativna prednost naša. Zato mi možemo da kombinujemo sisteme, videli ste Pasars on tuče iz topa od 30 mm, a onda uzmete "Kornet" sa druge strane i još francuski "Mistral". Mi smo to kombinovali sve", rekao je Vučić.

Vučić kaže da je važno da imamo digitalizovani komandni sistem, tako da se ne gubi vreme na odluke.

"Zadovoljan sam odzivom za Specijalne jedinice, tu ćemo imati popunu preko 90 odsto, ali stalno povećavamo broj pripadnika. To su sjajni momci i devojke. Snagom specijalnih jedinica meri se snaga jedne zemlje. U sukobima gde ima kopnenog sudara, specijalne jedinice su donosile prevagu. Slično je i u rusko-ukrajinskom sukobu. Što se tiče vežbi, sa svima ćemo ih obavljati, sada ih imamo sa Zapadom, jer ako imamo sa jednom od zaraćenih strana, ispada da biramo stranu. To je značajno jer učimo od njih, ponešto i oni od nas, ali gradimo i dobre odnose", kazao je Vučić.

Predsednik kaže da su nam potrebni hangari i nova skladišta, i da ćemo morati da nalazimo rešenja u skladu sa modernim načinom ratovanja.

"Mi ćemo u skladu sa onime što je Iran radio, a oni su to uradili fascinantno, sve su pod zemlju stavili. Tek kada im se pojave lanseri na zemlji, i kada ih vide izviđači protivnički, onda jure ali se oni vrate pod zemlju. Napravili su ozbiljne manufakture, sve je pod zemljom. I mi ćemo morati. To će vam biti problem i sa dronovima koje ćemo da proizvodimo u desetinama hiljada, i to ćemo morati da sakrijemo, da ne ostavimo dejstvu balističkih raketa. To je što se tiče samog skladištenja jedan od ozbiljnih problema", istakao je Vučić, dodajući da mnogo novca dajemo na vojsku.

"Ne mogu da obećam kojom brzinom će da ide. Prelazimo na bespilotne letelice i besposadna vozila, osposebljavamo specijalne jedinice, a kako smo videli u Ukrajini, morate da radite na daljinskim raketnim sistemima. Treba municije i mnogo oruđa i oružja, ali to je ono što neprijatelju pravi probleme. Moramo i za jedno i za drugo da budemo pripremljeni", rekao je Vučić na kraju, najavivši posetu jednoj divnoj porodici i posle toga manastiru Ravanica.

Dejstvo novog i modernizovanog naoružanja

Predsedniku Vučiću raportirao je stroj počasne Garde. Vučić je izdao dozvolu da počne vežba i izdat je signal "Udar".

Vežba je počela dejstvom sistema "Pasars" po vazdušnom cilju, a zatim su sa "Pancirima" topovima otvorili vatru po zemaljskim ciljevima.

Prikazan je nalet aviona MiG-29 koji je gađao ciljeve. Takođe, helikopteri Mi-35 dejstvovali su po ciljevima na zemlji. Dejstvovali su helikopteri H-145, koji su raketama gađali ciljeve sa daljine od oko 6 kilometara. Potom su prikazani digitalizovani Oganj i Alas, domaći sistemi koji su sa velike razdaljine pogodili ciljeve.



Haubice "Nore" su zatim gađale ciljeve, a onda su ispaljene i termobarične rakete iz sistema "Oganj".



Zatim su krenuli u dejstvo bespilotne letelice, među kojima je i "Senka", a na mete koje su vukli dronovi pucali su izviđači koji su uspešno pogodili sve ciljeve. Tim snajpera potom je gađao puškama "Crno koplje" i "Lapua Magum" na uslovne operatere dronova. Na prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije (VS) koji se prikazuje na Pasuljanskim livadama, angažovano je više od 130 sredstava i sistema i više od 1.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, izjavio je komandant Prve brigade Kopnene vojske brigadni general Jovica Matić.

On je rekao za RTS da će biti izvedeno bojevo gađanje uz savremena sredstva naoružanja koja su u proteklom periodu ili nabavljena ili modernizovana, a koja se već nalaze u operativnoj upotrebi ili su u završnoj fazi uvođenja u sistem naoružanja.

Najpre je planirano dejstvo artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, nakon čega će uslediti gađanje avijacije, tenkovskih, mehanizovanih, pešadijskih i artiljerijskih jedinica, kao i dronova i sistema lutajuće municije.

Prethodno, predsednik Vučić prisustvovao je prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije.

Prikazu su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Nakon prikaza, predsednik Vučić se obratio javnosti.

Vučić se obraća javnosti

"Čestitam svima Vidovdan. Građani Srbije mogu da budu mirni i spokojni, Vojska Srbije je svakoga dana sve snažnija i jača. Danas ste videli neke sisteme koje niste mogli ranije, neke smo dobili pre nekoliko dana. Neke ćemo početi da proizvodimo za par dana. Želim da ljudi znaju, ukoliko bi Srbija bila predmet agresije, gubici neprijatelja bi bili dramatično veliki. Malo ko bi se usudio da nas napadne - rekao je on.

O izjavi Andreasa Šidera kojom je pozdravio najavu njegove ostavke na mesto predsednika, Vučić kaže:

"Veoma se radujem i srećan sam što je on zadovoljan, i verujem da će biti posebno obradovan kada sagleda izborne rezultate. Da ljudi u Srbiji znaju, nije to neki moj protivnik, već čovek koji mrzi Srbiju, koji traži nezavisno Kosovo, govori da smo mi genocidni", rekao je predsednik.

"Rok od podnošenja ostavke je 90 dana, predsednički izbori su daleko. Što se tiče Handesblata i teksta Jana Ružičke, on je pametan mladi momak, koji dobro razume potrebe Evrope ali i situaciju na Balkanu. On je podržao tekst koji smo pisali Rama i ja, mislim da je racionalno i pametno izabrano", kazao je predsednik.

O besu blokadera Aleskandra Dikića nakon najnovijih istraživanja, koji njemu u slučaju izbora daju 46 odsto podrške građana, Vučić kaže:

"Odakle nam 46 posto? Dok jedni blokiraju puteve, drugi ih grade. Inače da znate sa 46 odsto bio bih veoma, veoma nezadovoljan. Hvala svima i živela Srbija", rekao je on.

Prikaz naoružanja

Predsednik je rekao da je vreme vruće i rekao da je jutros u 6.15 kada je išao u Hram bilo podnošljivije.

Vučiću je prikazan avion MiG-29 sa navođenim raketama.

"Uspeli smo da obezbedimo da nam MiG-ovi obavljaju funkciju bombardera i lovaca", rekao je on. Pitao je pilote da li su zadovoljni, na šta su oni rekli da jesu.

"Molio sam da imate što više naleta, da što više sati provedete u vazduhu. Doći će i rafali, i ovo drugo očemu još ne mogu da govorim", kaže Vučić.

Mladi pilot je rekao predsedniku da je iz Titela, na šta je Vučić rekao da je to čudesno mesto i poželeo mu sve najbolje.

Predsedniku je prikazan top MiG-a kalibra 30 milimetara koji može da ispali 1.800 projektila u minuti.

Vučiću su prikazane i navođene bombe FAB-500, kao i kineske rakete CM-400 koje su izazvale pažnju javnosti.

"Vidiš šta je osmeh dobrog vojnika kada ima dobru raketu", prokomentarisao je predsednik i dodao:

"Da ih sačuvamo, nisu jeftine ali ih nabavljamo još."

Na pitanje koliko je ukrajinski "flamingo" jači od naših raketa, predsedniku je rečeno da je "flamingo" jači ali mnogo sporiji.

Vučiću je prikazana kineska navođena bomba koju imaju i Egipćani, kao i ruska protivradarska raketa dometa do 130 kilometara.

"Izgleda kao prva liga", ocenio je Vučić.

"Ne sekiramo se ni za koga drugog, pratimo, gledamo, to je borba između odbrane i napada a mi se pripremamo da se branimo. Vojska će biti jača, neće se svima dopasti ali mene interesuje šta se sviđa građanima Srbije. Pregledaću poruke koje su građani poslali. Ubačeno je, verovali ili ne, 60.000 listića", rekao je Vučić govoreći o jučerašnjem skupu ispred Skupštine.

"Imamo kineske, američke, ruske, francuske rakete i srpske. Ova CM-400 je strašna raketa. Suština je da budete što precizniji i da nanesete neprijatelju što teži udar", rekao je Vučić.

Predsedniku je prikazan i helikopter Mi-35M. Predsedniku je rečeno da su upravo ovakvim helikopterima na Bliskom istoku obarani dronovi, kao i da je to ekonomično sredstvo zato što je topovska municija jeftina.

"Za razliku od 'Pancira' je pokretljiviji", kazao je Vučić.

"Najviše na svetu volim kada je u našim rukama Mi-35 jer ima poseban, vrlo zlokoban zvuk", rekao je on.

Optužbe tzv. akademskog plenuma da je juče ugrozio građane Vučić nije želeo da komentariše:

"Danas u Kraljevu je valjda pesma, mnogo je hladnije. Kad nemate šta da kažete..."

Predsednik je primetio da najviše vojnika imamo sa juga Srbije.

"Oni nam čuvaju zemlju. Da nam nema juga Srbije, ne bi nam ni države bilo", dodao je Vučić.

Predsednik je zatim pregledao dron CH-95, i operater drona ga je izvestio o naoružanju koje ova moćna kineska letelica može da nosi. Kako je rekao, Srbija je potpisala mnogo ugovora i u budućnosti će imati više naoružanja.

"U stvarnom sukobu i ratu, najviše se gubi vreme na odlučivanje. Kada se to skrati... Zato je Izrael uspešan u ratovima, skratili su to, imaju potpuno digitalnu armiju", istakao je Vučić.

"Naša vojska je sve snažnija, a tek ćemo biti snažni kada krene vojni rok. U martu krećemo, pre toga će krenuti birokratske procedure, a od marta počinje služenje kratkog vojnog roka. Doneće mnogo dobra svim muškarcima i mnogim devojkama, mnogo ozbiljnosti i odgovornosti", rekao je predsednik.

Predsedniku je prikazan modularni višecevni lanser raketa "Oganj". Prikazana je i nova municija za haubice "Nora", uključujući i GT-1, precizni projektil koji može pogađati tačkaste ciljeve.

"Šta smo uradili sa šasijama za "Nore"? Jel napravljena nova FAP-ova šasija? Tako je i najbolje", kazao je on, i dodao da je najbolje da što više radi Vojno-tehnički institut.

Vučić je pregledao i rakete "Alas", koje će služiti za precizna gađanja.

"Ovo je potpuno novo nešto što smo dobili, pre nekoliko dana. Višecevni lanser raketa 'Vampir", rekao je predsednik

"Ova raketa izvuče kiseonik, čak i ako niste ubili posadu ona gine jer nema vazduha", objasnio je predsednik dejstvo termobarične rakete.

Kako je rekao, ići će se na dalju dopunu vojne opreme nakon sastanka sa vrhom vojske Srbije.

Vučiću je prikazan ručni lanser raketa "Mistral" kojim upravlja vojnikinja Teodora Stanković.

"Hvala vam Teodora što branite i čuvate našu zemlju", rekao je predsednik i dodao da je sistem odličan jer ima dobar odnos cene i kvaliteta.

Predsedniku su prikazani i radarski sistemi koje je izradila domaća elektronska industrija, kao i presretači dronova. Takođe, predstavljen mu je i sistem dronova "Gavran" koji su, prema rečima vojnih starešina, trend u naoružanju. Jedan dron može da nosi pet kolograma eksploziva.

"Nismo imali 'zolja' skoro ništa. Sada ih imamo oko 20.000. Ja uvek volim da kažem manje, iako ih ima više", kaže Vučić.

Predsedniku je prikazan i izraelski dron-samoubica Lanius-X. Dron nosi bojevu glavu od 50 grama eksploziva i gotovo ga je nemoguće ometati.

"Ovo je važno da vidite. To je onaj što ulazi kroz prozor u kuću, prati i bira cilj. Mi ćemo ovo danas da prikažemo a počinjemo da proizvodimo za koji dan", rekao je Vučić.

Vučić je pregledao novu generaciju streljačkog naoružanja, top od 30 milimetara i puške kalibra 6,35 mm.

Obraćanje Milorada Dodika

"Mislim da srpski narod može da bude zadovoljan opremljenošću i borbenom gotovošću Vojske Srbije. Treba se prisetiti pre 10-15 godina, vojska je bila zapuštena, a danas je ozbiljna regionalna vojna sila. Čestitam Vučiću i njegovom timu, načelniku Generalštaba i svim oficirima", rekao je on.

Prikazu prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici održava se od 10.00 časova, a realizacija gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu „Pasuljanske livade“ počeće u 12.00 časova.

Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da će 28. juna biti organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i potom gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade".

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče na skupu "Srbija jedna porodica" da Srbija po svaku cenu mora da pokuša da sačuva svoju vojnu neutralnost i da nastavi da samostalno donosi odluke, da ispunjava svoje obaveze na evropskom putu, ali i čuva tradicionalna prijateljstva sa Kinom i Rusijom.

"Mi hoćemo da sami štitimo i branimo svoje nebo, ne da nam to čuva neka strana vojska. Da se uvek ponosimo snagom svojih aviona, svojom protivvazduhoplovnom odbranom, svojom vojskom, svojom policijom. I nema cenu, jer to je sloboda. Tada ste slobodni i tada znate da ste uvek sposobni i možete svoju zemlju da branite", istakao je Vučić obraćajući se na skupu "Srbija jedna porodica" u Beogradu.

Podsetio je da će građani u Batajnici i na Pasuljanskim livadama moći da vide čime Srbija raspolaže.

"Videćete šta sve Srbija danas ima i zašto niko neće moći da napadne Srbiju", istakao je Vučić.

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