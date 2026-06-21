U Srbiji će biti otvoreno predstavništvo Kineskog saveta za promociju međunarodne trgovine (CCPIT) koji okuplja više od 300.000 kompanija članica i pokrivaće svojim aktivnostima čitav region, potvrđeno je na današnjem sastanku Marka Čadeža, predsednika Privredne komore Srbije (PKS) i Jagode Lazarević, ministarke unutrašnje i spoljne trgovine sa Ren Hongbinom predsednikom CCPIT-a, u Pekingu.

Na sastanku je dogovoreno i formiranje zajedničke radne grupe koja će raditi na organizaciji evropskog „spin-of“ izdanja Kineskog međunarodnog sajma lanaca snabdevanja (CISCE), odnosno sajma usmerenog na povezivanje dobavljača iz Evrope i Kine, čije bi održavanje u Beogradu moglo da počne od 2028. godine.

Čadež i Lazarević borave u Pekingu povodom nastupa srpske privrede na Četvrtom kineskom međunarodnom sajmu lanaca snabdevanja (CISCE), koji se održava od 22. do 26. juna, na kojem se Srbija ove godine predstavlja na nacionalnom paviljonu u okviru AI zone, sa 11 kompanija i institucija i ukupno 23 predstavnika.

Marko Čadež, predsednik PKS, istakao je da Srbija po drugi put učestvuje na jednom od najvećih i najbolje organizovanih svetskih sajmova posvećenih lancima snabdevanja.

„Na sastanku je potvrđeno otvaranje kancelarije CCPIT-a, praktično nacionalne kineske privredne komore, u Beogradu, koja će pokrivati ceo region. To je veoma važna vest i to nam je danas potvrđeno. Dobra vest je i da smo formirali zajedničku radnu grupu za organizovanje sajma koji bi bio sličan ovome, ali fokusiran na povezivanje dobavljača između Evrope i Kine i to upravo u Beogradu od 2028. godine. Na tome smo počeli zajedno da radimo i to je zaista velika stvar za Srbiju“, istakao je Čadež.

Čadež kaže da i od ovogodišnjeg nastupa srpskih kompanija na sajmu očekuje konkretne rezultate kao što je to bio slučaj i prošle godine.

„Očekujem da će otvaranje kancelarije kineske komore u Beogradu dodatno ubrzati dolazak naših proizvoda i kompanija na kinesko tržište, ali i povezivanje i investicione projekte srpskih i kineskih kompanija“, naveo je Čadež..

Ukazuje da su pred delegacijom Srbije koja boravi u Pekingu značajni sastanci u narednim danima.

„Razgovaraćemo sa četiri najveća distributivna i prodajna lanca u Kini o plasmanu naših proizvoda, kao i sa rukovodstvom najveće kineske kompanije u oblasti veštačke inteligencije Moonshot AI koja je razvila čet bot Kimi, o zajedničkim projektima u primeni AI tehnologija“, rekao je Čadež.

Jagoda Lazarević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine, naglasila je značaj kontinuiteta institucionalne i privredne saradnje Srbije i Kine.

„Po treći put smo u Pekingu u poslednja dva meseca, ovog puta povodom održavanja najprestižnijeg svetskog sajma posvećenog lancima snabdevanja, na kojem učestvuju Privredna komora Srbije i srpske kompanije koje se po drugi put predstavljaju. Samo mesec dana nakon istorijske posete predsednika Aleksandra Vučića Pekingu, Srbija nastupa na ovom važnom događaju, nastavljajući svoj razvojni plan i fokus na oblastima saradnje koje su nam važne i ključne, a to su napredna proizvodnja, robotika i primena veštačke inteligencije“, istakla je Lazarević.

Kaže da sastanak na kojem su danas učestvovali, kao i oni koji se očekuju u naredna dva dana sa kompanijama i predstavnicima kineskih provincija, sa guvernerom provincije Hajnan i zamenikom guvernera provincije Šandong, predstavljaju važan korak u daljem jačanju ekonomske saradnje Srbije i Kine.

Kineski savet za promociju međunarodne trgovine (CCPIT), najveća je kineska institucija za podršku međunarodnoj trgovini i investicijama, sa ograničenim brojem predstavništava u inostranstvu, koja se otvaraju isključivo na strateški važnim tržištima. Odluka o otvaranju predstavništva u Beogradu potvrđuje rastući značaj Srbije u ekonomskoj saradnji Kine i Evrope.

Kineski međunarodni sajam lanaca snabdevanja (CISCE) prva je nacionalna izložba u svetu posvećena isključivo lancima snabdevanja. Okuplja vodeće svetske kompanije, investitore, tehnološke kompanije, industrijska udruženja i donosioce odluka sa ciljem jačanja globalne povezanosti proizvodnih i logističkih lanaca.