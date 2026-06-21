Na magistralnom putu Podgorica–Bar sinoć oko 20 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u blizini Virpazara, kada je putničko vozilo sa srpskim registarskim tablicama sletelo s kolovoza i završilo u Skadarskom jezeru.

Prema navodima RTCG, automobil je iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu, skrenuo sa puta i završio u vodi. Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima.

Na lice mesta ubrzo je stigla šlep služba, koja je uz pomoć opreme izvukla vozilo iz jezera. Intervencija je trajala duže zbog specifičnih uslova na terenu i položaja automobila u vodi.

Zbog uviđaja, kao i radova na uklanjanju vozila, na ovoj deonici puta povremeno je dolazilo do usporenog saobraćaja i kraćih zastoja.

Istraga će utvrditi kako je došlo do gubitka kontrole nad vozilom i sletanja sa kolovoza.