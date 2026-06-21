Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić upozorio je danas vozače koji putuju u Grčku da su na snagu stupila stroža pravila bezbednosti saobraćaja i znatno veće kazne za prekršaje. Seničić je rekao za Tanjug da za pojedine saobraćajne prekršaje kazne dostižu i nekoliko stotina evra, a vozačima može biti privremeno oduzeta i registarska tablica.

"Da se to ne bi dešavalo, najjednostavnije je da poštujemo propise i da vodimo računa gde smemo i šta smemo u saobraćaju da radimo, i da se ne ponašamo slično onome kako se vrlo često ponašamo u svojoj zemlji", dodao je Seničić. Podsetio je građane koji tokom leta putuju u inostranstvo da pre polaska obavezno provere validnost putnih i saobraćajnih dokumenata, kao i da budu oprezni prilikom rezervacije smeštaja preko interneta. Seničić je naveo da pasoš mora da važi najmanje tri meseca od planiranog povratka u Srbiju, dok vozači koji putuju u Severnu Makedoniju svojim automobilom moraju da imaju zeleni karton. On je istakao i da vozači koji upravljaju vozilom čiji nisu vlasnici moraju da pribave međunarodno ovlašćenje za upravljanje vozilom, takozvani žuti karton, kako bi izbegli probleme na graničnim prelazima. Govoreći o rezervaciji smeštaja, Seničić je upozorio na sve češće prevare putem društvenih mreža, zbog kojih putnici po dolasku na destinaciju neretko otkriju da smeštaj ne postoji ili da ne odgovara onome što su platili.

"Najsigurnije je rezervisati smeštaj preko turističkih agencija ili proverenih rezervacionih sistema", rekao je Seničić.

Seničić je savetovao roditelje da za maloletnike koji putuju sa drugim punoletnim licem obezbede odgovarajuću saglasnost, kao i da svi putnici fotografišu svoja lična dokumenta i sačuvaju ih u telefonu, kako bi lakše dokazali identitet u slučaju gubitka ili krađe dokumenata tokom putovanja.