Putovanje avionom već samo po sebi predstavlja značajan trošak, pa stručnjaci savetuju da dodatne izdatke na aerodromu svedete na minimum. Dugo čekanje na let, gužve i manjak pripreme često navode putnike da kupuju stvari koje bi van aerodroma platili znatno manje.

Bivši zaposleni na aerodromima i stručnjaci za putovanja izdvojili su nekoliko stvari koje je najbolje izbegavati ako želite da sačuvate budžet.

1. Ne plaćajte dodatni Wi-Fi

Iako je internet danas gotovo neophodan, plaćanje dodatnog Wi-Fi paketa na aerodromu često nije isplativo. Veza može biti spora, a cena znatno viša nego što očekujete.

Stručnjaci preporučuju da unapred preuzmete sadržaj koji vam je potreban za put ili da vreme do ukrcavanja iskoristite za čitanje knjige, časopisa ili odmor.

2. Izbegavajte kupovinu elektronike

Punjači, slušalice, adapteri i drugi elektronski dodaci među najčešće su zaboravljenim stvarima pred put. Međutim, upravo su takvi proizvodi na aerodromima često znatno skuplji nego u regularnim prodavnicama.

Istraživanja pokazuju da cene pojedinih elektronskih dodataka mogu biti i do 30 odsto više u odnosu na uobičajene maloprodajne objekte.

3. Hrana i piće često koštaju mnogo više

Kupovina obroka na aerodromu može ozbiljno povećati troškove putovanja. Osim viših cena, putnici se neretko žale i na manje porcije ili kvalitet koji ne opravdava cenu.

Zbog toga je preporuka da pojedete obrok pre dolaska na aerodrom ili da ponesete dozvoljene grickalice koje mogu da vam pomognu da izdržite do sledećeg obroka.

4. Menjačnice na aerodromu nisu najbolji izbor

Mnogi putnici menjaju novac neposredno pred let ili po sletanju, ali stručnjaci upozoravaju da su kursevi u aerodromskim menjačnicama često nepovoljniji nego u gradu.

Ako je moguće, novac promenite unapred ili koristite bankomate i kartice koje nude povoljnije uslove za plaćanje u inostranstvu.

5. Lekove ponesite od kuće

Kupovina lekova tokom putovanja može biti komplikovana, posebno u stranim državama. Nazivi lekova često se razlikuju od zemlje do zemlje, a pojedini preparati mogu imati drugačiji sastav ili namenu.

Zato je najbolje da pre puta pripremite osnovnu putnu apoteku i ponesete terapiju ili lekove koje redovno koristite.

Dobra priprema donosi najveću uštedu

Većina nepotrebnih troškova na aerodromu nastaje zbog loše organizacije i kupovine u poslednjem trenutku. Punjač, slušalice, lekovi, grickalice i druge sitnice koje unapred spakujete mogu vam uštedeti novac i učiniti putovanje znatno bezbrižnijim.

Malo planiranja pre polaska često je najbolji način da izbegnete previsoke cene i sačuvate budžet za ono zbog čega ste zaista krenuli na put.