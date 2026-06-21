Meteorolozi najavljuju lokalno obilne pljuskove, grmljavinu i kratkotrajnu pojavu grada, uz aktivirane žute i narandžaste meteoalarme širom zemlje.

Nestabilno vreme već danas zahvata pojedine regione, dok se jače pogoršanje očekuje u više talasa, naročito u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, kao i u Beogradu.

Prvi udar oluja: Vojvodina i zapad Srbije pod udarom

Tokom kasnog popodneva u Bačkoj i Banatu očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji mogu biti intenzivni i praćeni kratkotrajnom pojavom grada.

U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji jače nestabilnosti se prognoziraju već tokom sutrašnjeg dana, uz mogućnost obilnijih padavina u kratkom vremenskom intervalu, najavljuje RHMZ.

Meteorolozi upozoravaju da ovakvi sistemi mogu doneti nagle promene vremena, jake udare vetra i lokalne nepogode.

Beograd na udaru grmljavinskih oblaka

Za područje Beograda izdato je posebno upozorenje. Sutra sredinom dana i posle podne očekuju se lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom, a u pojedinim delovima grada moguća je i kratkotrajna pojava grada.

Građanima se savetuje oprez, posebno u popodnevnim časovima kada su najizraženiji uslovi za razvoj olujnih oblaka.

Nestabilno do sredine nedelje, pa povratak leta

Period od 22. do 24. juna donosi promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz temperature između 29 i 33 stepena. Pljuskovi i grmljavina biće česti, a lokalno se očekuju i veće količine padavina u kratkom vremenu.

Nakon 25. juna sledi smirivanje atmosfere, više sunca i ponovni porast temperatura, uz tek povremene kratkotrajne pljuskove u planinskim predelima.

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