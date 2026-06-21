Snimak koji se poslednjih dana širi društvenim mrežama izazvao je veliku pažnju turista koji letuju u Grčkoj. Naime, na Instagram stranici "vranjecirkustabloid" objavljen je video za koji se tvrdi da je nastao u Haniotiju na Halkidikiju i na kojem se vidi mala ajkula nedaleko od obale.

Video je ubrzo privukao veliki broj pregleda i komentara, a među korisnicima društvenih mreža razvila se rasprava o tome koliko su ovakve pojave česte u grčkim letovalištima, prenosi atvbl.

Mala ajkula navodno snimljena blizu obale

Na objavljenom snimku vidi se morska životinja koja podseća na manju ajkulu kako pliva u plićaku, nedaleko od plaže. U pozadini se mogu čuti glasovi iznenađenih turista koji posmatraju prizor sa obale.

Za sada nije poznato o kojoj vrsti je reč, niti postoje zvanične informacije koje bi potvrdile detalje snimka, ali je činjenica da je video izazvao veliko interesovanje među turistima, posebno zato što je Hanioti jedno od najpopularnijih letovališta na Halkidikiju koje svake godine posećuje veliki broj građana Srbije.

Komentari podelili korisnike

Ispod objavljenog videa nizali su se brojni komentari. Dok su jedni izrazili zabrinutost zbog pojave morske životinje u blizini kupača, drugi su situaciju posmatrali znatno opuštenije.

- Užas. Sve je otišlo dođavola. Poludele su klimatske promene. Ranije je bila misaona imenica da se ajkule pojave tako blizu obale, i to još u plićaku. Užas. Zato sve manje idem na more. Bila sam u Haniotiju 2019, pa tek 2024. I tada sam plivala možda na dva metra dubine. Sada ne bih smela ni u plićak od pola metra sa trogodišnjom decom. Između ostalih razloga i to je jedan. Zatim masovni turizam, paklene vrućine kojih nije bilo pre 20 godina. U svakom slučaju, ne, hvala - napisala je jedna korisnica.

Bilo je i onih koji su celu situaciju doživeli sa dozom humora.

- Dresirana je, ne brinite ništa.

- A tu je negde i mama.

- Samo hoće da se igra.

Takvi komentari dodatno su privukli pažnju korisnika i povećali interesovanje za video koji se i dalje deli na društvenim mrežama.