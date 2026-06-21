Povodom nastavka radova na levoj obali reke Save, na deonici od Bloka 45 do planirane saobraćajnice „Nova 7“, „Srbijavode“ obaveštavaju javnost da sve aktivnosti sprovode isključivo u skladu sa zakonom, nalozima nadležnih organa i svojom osnovnom zakonskom obavezom – zaštitom građana i imovine od poplava.

Osnovna uloga „Srbijavoda“, propisana Zakonom o vodama, jeste upravljanje vodama i sprovođenje mera zaštite od štetnog dejstva voda. Na predmetnoj lokaciji reč je o radovima koji, pored izgradnje nove saobraćajnice, predstavljaju važan deo sistema zaštite od poplava i podizanja bezbednosti čitavog područja leve obale reke Save.

Podsećamo da je u postupku inspekcijskog nadzora naloženo pribavljanje mišljenja Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova radi procene da li prekid radova i zatečeno stanje mogu ugroziti nasip i prouzrokovati štetne posledice širih razmera na levoj obali reke Save.

Upravo zbog toga, „Srbijavode“ su, postupajući odgovorno i u skladu sa svojom zakonskom obavezom da obezbede funkcionalnost sistema odbrane od poplava, nastavile aktivnosti neophodne za otklanjanje rizika i obezbeđivanje stabilnosti nasipa.

Nažalost, svedoci smo da nekolicina pojedinaca već mesecima pokušava da opstruiše realizaciju projekta čiji je osnovni cilj povećanje bezbednosti građana Novog Beograda i Surčina. Svojim postupcima, blokadama gradilišta i sprečavanjem izvođenja radova oni direktno ugrožavaju sprovođenje mera koje su neophodne za odbranu od poplava.

Nedopustivo je da bezbednost desetina hiljada građana bude dovedena u pitanje zbog ličnih interesa i opstrukcija nekolicine pojedinaca.

Posebno je indikativno da je jedan od najglasnijih protivnika ovog projekta Branislav Tomić, koji je godinama unazad upućivao zahteve, inicijative i urgencije tražeći da se saobraćaj izmesti sa krune savskog nasipa i da se pronađe trajno rešenje za njegovu zaštitu. Danas, kada su se stekli uslovi da se taj problem konačno reši, istovremeno unapređujući sistem odbrane od poplava i povećavajući bezbednost građana, isti taj projekat pokušava da zaustavi.

Javnost mora da zna da je upravo izmeštanje saobraćaja sa krune nasipa godinama predstavljano kao neophodna mera za očuvanje nasipa i povećanje bezbednosti. Danas, kada se realizuje rešenje koje omogućava i izmeštanje saobraćaja i dodatno jačanje sistema odbrane od poplava, svedoci smo pokušaja da se isti radovi blokiraju.

Građani imaju pravo da znaju da svaki dan odlaganja radova produžava period u kom je sistem zaštite od poplava izložen dodatnim rizicima. U uslovima sve učestalijih ekstremnih vremenskih prilika i visokih vodostaja, neodgovorno je sprečavati realizaciju projekata čiji je cilj jačanje vodoprivredne infrastrukture i zaštita ljudi i imovine.

Blokiranjem radova ne ugrožavaju se „Srbijavode“, niti bilo koja institucija, već direktno interesi građana Novog Beograda, Surčina i svih koji zavise od pouzdanog sistema zaštite od poplava na levoj obali reke Save.

„Srbijavode“ će nastaviti da postupaju isključivo u skladu sa zakonom, strukom i interesom građana Republike Srbije. Bezbednost ljudi, zaštita od poplava i očuvanje vodoprivredne infrastrukture moraju biti iznad svakog pojedinačnog interesa.

Bezbednost građana Novog Beograda, Surčina i čitavog priobalja reke Save ne sme biti talac ličnih interesa i opstrukcija pojedinaca.